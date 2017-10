Anahí de Cárdenas:  ‘Soy puntual, responsable y guerrera’ [VIDEO]

La actriz peruana Anahí de Cárdenas demuestra una vez más no tener ‘pelos en la lengua’ y dice las cosas tal como las piensa. Ella respondió nuestro cuestionario y revela que no le gusta la gente conformista, que no tendría problemas en ser una madre soltera y que, por supuesto, no es para nada antipática.



El amor es...

Respeto.



Un color...

Negro.



La felicidad es...

Necesaria.



Te molesta que...

La gente sea impuntual.



Una esperanza...

Trabajar fuera.



Si pudieras regresar en el tiempo, ¿a qué época sería?

A los años 50.



¿Dónde te gustaría vivir?

En Los Ángeles, Nueva York, Madrid o algún lugar en el Caribe.



¿Lo mejor de tu dormitorio?

Mi cama.



¿Qué color de ropa no usarías nunca?

Naranja.



Libertad es...

Disponer de mis horarios.



Tres cualidades que te encanten de ti...

Soy puntual, responsable y guerrera.



Y tres actitudes que no te gusten del comportamiento de los demás...

El conformismo, la falta de ética y la fisgonería.



Una canción que te trae lindos recuerdos...

‘Dog Days Are Over’ (Los días de perros se han acabado) de Florence and The Machine, banda británica de indie rock.



Si fueras un ave, ¿cuál serías?

Un picaflor.



Tres oficios que te gustaría tener...

Profesora, psicóloga y artista plástica.



¿Qué es lo que mucha gente piensa de ti y no es cierto?

Que soy antipática.



¿Existen las mentiras blancas?

Claro que sí.



¿Sobre qué tema te gustaría que te preguntaran?

Ninguno, soy reservada.



Bailar es para ti...

Necesario.



¿Tienes mascota?

Sí, cuatro gatos: Tita, Apache, Chino y Lola. Los tengo porque son hermosos, nobles y me ofrecen una increíble compañía.



¿Tienes alguna fobia?

No.



¿Qué tipo de sentido del humor tienes?

Negro.



El matrimonio es...

Difícil.



Un sueño que aún no has realizado...

Protagonizar una novela.



¿Serías madre soltera?

Sí.

