Andrea Llosa: "Mi meta es ser feliz y mantener a mi familia unida"

La periodista Andrea Llosa se despide del 2018 y le sobran motivos para celebrar. El programa televisivo 'Nunca más' cumplió ocho años ininterrumpidos, la vida en familia le sonríe. De hecho, recibirá el Año Nuevo en Punta Cana, al lado de su esposo y sus dos hijos: Cristóbal y Juanteo.



Además, se mantendrá en su casa televisiva ATV durante el 2019, desde donde seguirá empoderando a las mujeres.



De todo esto habló Andrea Llosa en la entrevista que concedió a la revista +Mujer de Trome.



¿Cómo ha sido el 2018? ¿Sientes que tu programa se ha consolidado?

No sé si la palabra es consolidado, pero nos hemos dado cuenta de que nuestro público espera, cada domingo, las historias que les presentamos. Ha sido un año bonito y simpático.



Este año te lanzaste a tener un programa al mediodía...

Sí y se ha convertido en la oportunidad de hacer algo diferente: entrevistas, que a mí me encantan. También me permite mostrarme de otra manera, porque la gente cree que soy rígida. No, también me gusta divertirme.



¿Te gustaría ser la nueva ‘señito’?

No, pero el canal tiene el proyecto de que haga un programa diario por la tarde, más familiar. Aún no sabemos en qué horario.



Entonces ¿ATV seguirá siendo tu casa?

Sí. Tengo contrato por un año más, así que estoy contenta. Jamás pensé que mi programa continuaría tras ocho años.



Hace poco lideraste en el rating, ¿a qué atribuyes el éxito de tu programa?

La diferencia de ‘Nunca más’ es que nosotros buscamos un final, quizás no feliz, pero sí justo. Mira que competimos con los dominicales y en una coyuntura política complicada. Obviamente, tengo un gran equipo.



¿Cómo decides qué caso colocar y cuál no?

Elegimos un caso cuando sabemos que podremos solucionarlo. Además, tiene que estar judicializado o al menos, debe existir una denuncia. Eso me da la seguridad de que es un problema real.



¿Eres consciente de que los machistas no te ven con buenos ojos?

Sí. Dicen que soy una mala influencia para sus esposas (sonríe). Claro, de algún modo, las motivo a que no se queden calladas y denuncien. También hay hombres vulnerados que ven mi programa y lo consideran justo.



Este año figuras conocidas han denunciado violencia, ¿por qué si se sensibiliza más acerca de este tema los casos de maltrato y feminicidio aumentan?

Porque el machismo existe y en todos lados, como en las comisarías. Todavía se cree que si a alguien se le pega es porque lo merece. Y otro punto importante es que el agresor sabe que aquí las penas son blandas.



¿Eres optimista respecto al futuro de la mujer en el Perú?

Soy optimista al creer que puede haber cambios a través de la crianza a los hijos. A nivel judicial, no veo muchos cambios.



En tu baño hay un letrero que dice ‘aquí no hay príncipes ni princesas’. ¿Tu trabajo te acarrea más responsabilidad en casa?

Sí, claro. Me preocupo porque mis dos hijos vean que no hay motivo alguno para golpear a una mujer. Lo tienen claramente asumido.



Lee la entrevista completa en tu revista +Mujer de Trome...



