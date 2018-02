Andrea Luna nos muestra qué lleva en su cartera y no es maquillaje

Cuando se trata de alistar su cartera, la actriz Andrea Luna no mete las cosas al azar dentro del bolso. Hace una elección muy meticulosa de los objetos que le serán necesarios a lo largo del día.



¿Cuáles son esos objetos que no pueden faltar en su bolso? Andrea Luna se los mostró a todas las lectoras de la revista +Mujer de Trome.



" Hola, soy Andrea Luna y les quiero contar lo que nunca debe faltar en mi cartera. Para empezar mis lentes de sol con protección. Ustedes ya saben cómo es el sol en Lima...", fue lo primero que comentó la guapa actriz.



A continuación, Luna confesó que siempre tiene a la mano sus tabletas de magnesio, un suplemento nutricional que, según manifiesta, le da la energía que necesita para entrenar, acudir a sus grabaciones y estar al frente de su tienda de ropa.



También guarda un libro para esos momentos en que debe esperar o cuando quiere desconectarse del mundo.



¿Quieres saber que más lleva Andrea Luna en su cartera? Pues no te pierdas el siguiente video de la revista +Mujer de Trome, en el cual la popular actriz revelará algunos secretos.

Andrea Luna nos muestra qué lleva en su cartera.

