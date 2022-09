El anillo de compromiso es una pieza fundamental, esencial y con un significado muy importante para los futuros esposos. Marca un antes y después de una relación en la que se comprometen a dar un paso firme para el matrimonio. Es por ello, que muchos novios se esmeran en conseguir la joya más linda que exista; algunos van en busca de piedras preciosas y costosas. Pero como la magia no puede destruirse por ningún motivo, también hay propuestas espectaculares para acompañar este detalle. Se trata de los minerales y cristales son buenos, bonitos y baratos.

Hace unos días, buscaba una información por Twitter y encontré un hilo que me llamó la atención. Se trataba del ingeniéro geógolo Hur4ace quién da consejos espectaculares sobre este fabuloso mundo. Y lo que me jaló a la vista fueron unos anillos de compromiso imprersionantes, era demasiada belleza para no compartir, pues son una alternativa muy buena para los que no tiene mucho dinero para comprar un anillo de diamante.

1.- Turmalina:

Resistente y soportan muy bien los raspones. Es bonita, viene en diferentes colores y los cristales no son tan caros como el diamante.

2.- Fluorita:

Es bonita y brilla con luz UV para que cuando salgas a una reunión hasta los del bar del frente sabrán que tienes novio y no te van a molestar. El problema es que no resiste mucho los rayones, pero a cambio es económica.

3.- Ópalo:

El ópalo realmente no es un mineral, aunque si es natural. Por su estructura cristalina desordenada tiene este efecto llamado opalesencia, muy bonito para joyería. También se raya fácil. Son económicos, pero no tanto como los cristales menos famosos.

4.- Granates:

Muy bonitos, muy comunes, más económicos. Colores disponibles en escala de rojos, naranjas y verde. Resisten muy bien a los rayones, Este es una de las opciones favoritas del geólogo.

5.- Amatista:

Es un cuarzo morado porque tiene hierro, sólo viene en color púrpura, resiste bien a los rayones, es más común, pero como es tan famoso no es tan barato. Se ve fancy (extravagante) porque es el color de la royalty (regalía), es un clásico de la joyería, también es una opción.

6.- Moissanita:

Extremadamente rara en cristales con tamaño y diafanidad suficiente para anillos. Casi siempre son sintéticos. La mejor opción si se quiere algo parecido a un diamante. Como son sintéticos están más económicos. La favorita de Tik Tok, juvenil.

7.- Alejandrita:

Resiste bien los rayones, es shiny (brillosa). La Hannah Montana de los cristales, cambia de color y combina con más outfits, pega con el vestido de bodas y con la lencería para la luna de miel. Es más cara porque es lleve 1 y pague 2.

8.- Topacio:

Muy bueno contra los rayones. Variedad de color. Exceptuando el azul, los demás colores son bastante económicos.

9.- Zircón:

El mineral más viejo y conocido (4 mil 600 millones de años). Resiste a todos los divorcios que quieras, te aguanta rayones y hasta para vivir con un salario mínimo, es más cariñoso porque casi no hay zircones grandes.