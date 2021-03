Adaptarse a un nuevo colegio no es cosa fácil, más si las clases son virtuales y no hay contacto físico con los demás niños. Por eso, es normal que las primeras semanas tu hijo se sienta extraño y hasta se rehúse a ‘ir’ a la escuela, es parte del proceso que debe enfrentar.

Para ayudar a tu retoño en esta etapa, Manuel Saravia, psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Guestalt de Lima , recomienda lo siguiente:

1. Diálogo constante. Pregúntale a tu niño por qué no se acostumbra a su nuevo colegio, qué o quién le molesta, qué cosas no le gusta. No grites ni presiones, si no te quiere decir nada en ese momento, dile que luego volverán a hablar del tema.

2. Habla con sus profesores. Ellos te dirán cómo se comporta tu retoño, qué dificultades notan que tiene y cómo puedes ayudarlo en casa. Si ellos saben lo que pasa con el chico buscarán la forma, por ejemplo, de reforzar sus habilidades sociales.

3. Dale responsabilidades en casa. A veces lo tratamos como ‘rey’ y no permitimos que haga ciertos quehaceres, sin saber que le estamos fortaleciendo que haga lo que se le dé la gana y piense que todos deben hacer su voluntad.

4. Enseña con ejemplos. Puede ser tu experiencia propia, la de amigos o familiares. El menor lo entenderá y se dará una idea de cómo actuar en ciertas situaciones.

Cuidado con tu actitud

Ten paciencia con tu niño, él está sensible y estresado por el confinamiento. Si pasadas las semanas sigue incómodo, busca ayuda profesional. Puede ser que otra cosa lo esté molestando y eso influya en su estado de ánimo, así como en sus ganas de estudiar y hacer nuevos amigos.

