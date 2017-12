Año Nuevo: Marina Mora te aconseja los looks y peinados para recibir el 2018 [VIDEO]

Siempre para las fiestas de Año Nuevo tenemos problemas para vestirnos, así que para esta ocasión la ex Miss Perú Marina Mora dio unas recomendaciones para sus lectores de Trome.pe.



Los consejos de Marina Mora, una de las empresarias más reconocidas en el rubro de belleza, te dará unos tips para que luzcas radiante en esta fecha especial, pero, sobre todo, como dice exreina de belleza, hay que tener una actitud positiva.



Asimismo, Marina Mora también te aconseja sobre los peinados y maquillaje para lucir en la fiesta de Año Nuevo, de acuerdo al lugar donde se despida el 2017.



LAS 5 ALTERNATIVAS PARA FIESTAS DE AÑO NUEVO



1. Vestido de gasa con una mezcla de Denim en la espalda, acompañado con unos zapatos en color newt.



2. Vestido en licra con un cierre súper moderno en la espalda, zapatos color newt, pero si eres un poco más atrevida puedes utilizar color rojo, pues quedaría muy lindo.



3. Vestido medio jaspeado entre flores en gasa, es mucho más romántico, se te verá más juvenil, y los zapatos pueden ser newt o negros, también.



4. Vestido en flores con el fondo blanco es uno de los colores más aconsejables para las fiestas de Año Nuevo, aunque también se puede utilizar en blanco total. Además, se complementa con zapatos negros o newt. Marina Mora aconseja que no se utilice zapatos blancos porque quitaría protagonismo al vestido del mismo color.



5. Vestido de lentejuelas, el cual ayuda a ser la figura de la noche de la fiesta de Año Nuevo. Es elegante, pero muy sexy por el brillo que tiene.



PLUS: Los vestidos rojo dorado o blanco completos serán una gran opción para celebrar la fiesta de Año Nuevo.



