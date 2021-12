El fin de año se acerca cada vez más y no hay nada mejor que poder celebrarlo como te lo mereces con tu familia y amigos. Un clásico acompañante de las fiestas son las bebidas, el vino y el champagne, pero eso no significa que no tengas que salir de la caja para sorprender a todos en la fiesta. Por eso sugerimos probar nuevos tipos de cócteles para que puedas disfrutar mucho en estos momentos de compañía con nuestra familia y amigos, eso sí respetando el distanciamiento social requerido.

Al hablar de este tipo de cócteles, nos referimos a bebidas exquisitas que hagan jugar a tu paladar con sus excelentes sabores, y que sus colores te lleven a un momento cálido, en donde tus recuerdos pasados de este año y tu presente choquen dándote esa alegría que es la que vivimos con quienes más queremos. Son bebidas que su sabor deja marca en nuestras papilas y es en donde los sabores dulces y especiados toman el protagonismo.

Por ello, te traemos una selección de tres cócteles para puedas disfrutar en compañía de los tuyos durante estas fiestas.

1) JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE WHISKY SOUR

Ingredientes

- 45ml Johnnie Walker Gold Label Reserve

- 30 ml de zumo de limón

- 2 cucharadas de azúcar

- Clara de 1 huevo

- Hielos

- Piel de una naranja para decorar

Preparación

a) Añade en una coctelera el Johnnie Walker Gold, zumo de limón, clara de huevo y azúcar.

b) Agita vigorosamente la coctelera unos 10 segundos sin ningún hielo. Este paso se llama «dry shaking», donde creamos la espuma de la clara de huevo.

c) Añade unos hielos a la mezcla y agítala otra vez unos 10 segundos.

d) Cuela el Whisky Sour en dos copas de whisky con hielos.

e) Decora con la piel de naranja y ¡Disfruta!

Disfruta de un whisky sour.

2) BAILEYS MANGO SHAKEADO

Ingredientes

- Botella de Baileys.

- Agua de Coco

- Yogurt de mango

- Hielos

- Mango fresco

Preparación:

a) En un shaker agregar 50 ml de Baileys.

b) Después, servir 30ml de agua de coco.

c) Servir 60ml de yogurt de mango.

d) Agregar hielo, mucho hielo.

e) Shakear 5 minutos hasta que este espumoso y frío.

f) Se recomienda servirlo en copa coctelera.

g) Decora con trozos de mango fresco.

Cóctel dulce y refrescante.

3) TANQUERAY LONDON DRY FRANCÉS 75

- 30ml Tanqueray London Dry

- 25 ml de jugo de limón

- 15 ml de jarabe de azúcar

- 40 ml de champán

- 1 cereza para decorar

Preparación:

a) En una coctelera, agregue Tanqueray Gin, jugo de limón y almíbar de azúcar.

b) Llene la coctelera con cubitos de hielo y agite rápidamente.

c) Colar dos veces en una copa de champán.

d) Rellenar con champán.

e) Adorne con una cereza marrasquino en el fondo del vaso.

También lo puedes servir en un vaso, no te compliques.

