Aprende a conservar mejor los alimentos en la refrigeradora 

POR: MARITZA LLANOS



La refrigeradora es uno de los electrodomésticos más importantes en nuestra cocina, pues tiene la misión de detener el crecimiento de los microorganismos y bacterias que hay en el ambiente y conservar frescos los alimentos. Especialistas de la marca LG brindan las siguientes recomendaciones:



* Guarda todas las cosas tapadas, ya sea en recipientes o bolsas herméticas, para evitar los malos olores.



* Los alimentos cocidos deben estar completamente fríos antes de meterlos a la refrigeradora, así no se estropearán otros productos que estén a los costados.



* La puerta es la zona menos fría del aparato, por ello, se recomienda colocar ahí comestibles que no necesiten una excesiva refrigeración, como bebidas, refrescos, mermeladas o mantequillas.



* Coloca aquello que más utilizas en las zonas accesibles para evitar abrir la puerta a cada rato y por tiempo prolongado, pues en verano, el motor trabaja más para enfriar.



* En caso tengas la ‘refri’ llena, baja un poco más de lo normal la temperatura. De esta manera, los alimentos se enfriarán mejor y estarán más frescos.



* No pongas productos pegados a las paredes, ya que se podría obstruir el correcto flujo del aire frío.



* Evita colocar tu electrodoméstico cerca del horno de la cocina o de las ventanas, porque hay mayor probabilidad de alterar su funcionamiento, al estar más expuesto a fuentes de calor.



Sabías que...

Hay que revisar la refrigeradora al menos una vez por semana y botar productos vencidos o los que se hayan estropeado.