Más que una moda social es una forma de expresión, un amuleto que eliges para siempre o un lunar que diseñas para tu piel, así lo describe Daniela Armas Soto, tatuadora y artista venezolana, quien ha sabido destacar en el mundo del tatuaje gracias a sus creaciones y estilo único inspirado en la naturaleza.

¿Hace cuánto llegaste al país?

En el año 2015. Recuerdo haber llegado con muchas expectativas y sueños, con ganas de explorar, conocer la cultura del tatuaje y crecer artísticamente, sin saber que Perú se convertiría en mi segunda casa.

¿Qué tan difícil ha sido abrirte un camino con tu arte en nuestro país?

Pienso que llegar a Perú sin conocer a nadie profesionalmente, fue vivir lo que implica ser un extranjero la adaptación e integración de los nuevos estímulos formas de comunicación y con el tiempo nuevos sueños.

Hace 5 años el nicho del tatuaje era muy pequeño y muy cerrado, existían muchos tabúes en cualquier forma de expresión artística, sumándole a que siempre quise proponer un estilo único. Puedo decir que Daniela Armas nació en Venezuela, pero Das Colors nació en Perú.

¿Siempre has tenido ese concepto con tu arte o recién lo desarrollaste?

Desde el comienzo he tenido como pilar que los tatuajes son arte corporal. Al inicio de mi carrera como tatuadora buscaba simular la técnica de acuarela en la piel. Luego de varios años y en la búsqueda del desarrollo descubrí que la naturaleza es mi máxima inspiración y eso hizo que me especializara en tatuajes botánicos hace 3 años.

Conoce la historia de la tatuadora Daniela Armas.

¿Qué significa tatuar para ti?

Tatuar para mí es una expresión y una de las pocas técnicas artísticas en un organismo vivo. Significa el canal con el que he decidido cumplir mis sueños y en definitiva un momento de transformación para la persona que recibe el tatuaje.

¿Qué países has visitado con tu arte?

Junto a mi arte he visitado Colombia, Estados Unidos, México, Italia, España.

¿En qué se diferencia tu trabajo?

Utilizó diferentes técnicas y texturas entre ellas el color el puntillismo y algunas veces sombras. Me especializo en tatuajes botánicos con un carácter ilustrativo único. Uso como referencia la naturaleza, integro el tono de la piel como parte del arte final, busco que el tatuaje se vea armónico con la anatomía. Parte de mi proceso creativo es tener una previa cita para conocer a la persona y conectar con ella.

¿Qué es lo que más te gusta tatuar?

Que me permite expresar y hacer lo que amo cada día que es crear y que ayuda a las personas a llenar un vacío sea físico o emocional.

¿Es exigente el público peruano? ¿Qué es lo que más se tatúan?

El público peruano, con el que he tenido contacto, valoran mucho el arte y son muy detallistas. Buscan tener un tatuaje que sea único y no necesariamente visible.

Los símbolos que más he tatuado son colibríes por su significado espiritual, también mariposas por su significado de transformación y orquídeas por la gran variedad que existen en el Perú.

¿Alguna vez te ha pasado que no le gustó tu trabajo a un cliente?

Al comienzo de mi carrera sí. Recuerdo haber tatuado a un amigo que me dijo que no le gusto su tatuaje y ese momento me ayudó mucho a crecer y a crear métodos para que la persona se sienta segura antes de tener el arte en la piel.

¿Dónde te pueden encontrar?

A través de mi Instagram como @dascolors.