Todos tenemos focos en nuestras casas, e, independientemente, del tipo de voltios que consuman; estas bombillas, con el tiempo, dejarán de funcionar. Los especialistas de Philips Perú aconsejan renovar cada cierto tiempo dichas lámparas para evitar un consumo innecesario de energía. “Todo foco led, fluorescente, halógeno e incandescente es mejor que sea de una marca conocida; tendrá una mayor vida útil, que una de procedencia rara, que durará menos tiempo”, advierten los expertos, que brindan las siguientes recomendaciones a la hora de renovar estos focos:

Un foco de una marca conocida dura en promedio 10 mil horas. Si lo usamos con una frecuencia de 10 horas diarias, deberíamos cambiar el foco en no menos de 2 años y medio. Podemos calcularlo con la siguiente fórmula: Vida útil = 10,000 H/número de horas/365 días. Si se oscurece o negrea una parte de la bombilla quiere decir que interiormente el filamento o resistencia está haciendo un falso contacto. Cuando encendemos el interruptor, y el foco suele prenderse y apagarse repentinamente, hablamos de una caída en la tensión de la corriente. Si la lámpara ‘parpadea’, mientras está encendida, es evidencia de una disminución constante en la energía o un problema interno de los componentes.

SEPA QUE

El cuerpo humano es buen conductor de energía. Si vas a cambiar de foco y este queda en el techo o una parte que no puedes alcanzar, no uses una silla o escalera de metal para pararte sobre ella; opta por plástico o madera. También corta el suministro de electricidad.

Hace unos meses, la periodista Juliana Oxenford denunció que hackearon en dos oportunidades su cuenta de Twitter. Igualmente, la conductora Magaly Medina advirtió que estaba siendo amenazada por un grupo cibernético llamado ‘Beba Army’, que, incluso llegó a hacer compras por más de S/ 4000 mil soles a nombre de la comunicadora. El hackear es algo más que dejar abierto tu Facebook o Instagram. Si hablamos propiamente de hackeo, nos referimos a los llamados hackers, piratas cibernéticos, personajes que se esconden detrás de una computadora y violan la seguridad de cualquier web con fines delictivos. Sin ir muy lejos, aquí, se han reportado casos donde se hackearon las cuentas de bancos lo que agrava la situación porque muchas personas tienen vinculadas sus cuentas de ahorro al celular.

Pueden robar el dinero de tus cuentas bancarias

¿Qué hacer para que no me hackeen? Phillip Chu Joy, especialista en tecnología y conductor del programa TEC, nos recomienda lo siguiente para que nuestras cuentas no sufran de algún ataque cibernético.