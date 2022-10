El emprendimiento en el Perú ha crecido exponencialmente y la tecnología, en este contexto, cumple un rol importante. Precisamente, Android cuenta con una gran variedad de aplicaciones (apps) útiles para todos los nuevos negocios. Por ello, los especialistas de OPPO te recomiendan estas apps:

1. TREINTA. Esta aplicación te permite digitalizar y monitorear las finanzas de tu negocio. Además, tiene envío de recordatorios sobre pagos, estados financieros y mucho más.

2. TRELLO. Una de las apps más utilizadas por emprendedores. Podrás crear listas, cronogramas, tableros, columnas y controlar las tareas en equipo, entre otros.

3. CANVA. Esta es una herramienta muy sencilla que ayudará al emprendedor a mejorar la calidad de contenido en redes, editar videos e imágenes, crear un logo ingenioso, collages, tarjetas, carteles y posters.

4. GOOGLE ANALYTICS. Ofrece informes personalizados sobre las redes sociales y tienda online del usuario. Esta puede averiguar qué es lo que le llama más la atención al público, cuánto tiempo pasan en cada cosa y con qué se ha generado mayor interacción.

5. ANY.DO. Esta es una aplicación de administración de tareas que asegurará al emprendedor organizar los compromisos del día. Además, realiza seguimiento a cada una de las tareas, sincroniza agendas. Se puede conectar con Google Calendar para mayor sincronización.

5 tips para tener un delivery exitoso

Es importante que implementes este servicio en tu negocio. Foto: iStock.

El delivery aumentó en nuestro país con la llegada de la pandemia y ahora este servicio es una buena ventana para exponer tu negocio, ampliar la cobertura de tus productos y mejorar el control de la demanda al conocer con anticipación los pedidos. Por eso, si no lo has implementado aún en tu emprendimiento, ya no pierdas más tiempo y hazlo siguiendo los consejos de los expertos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP):

1. CAMBIA LA PERCEPCIÓN DEL NEGOCIO. Entiende que tu producto ‘A’ es ahora un nuevo producto que podemos denominar ‘A + servicio de delivery’. El cliente hoy te calificará en conjunto.

2. APLICA UN REDISEÑO. Mejora tus actividades y tareas existentes para que así puedas funcionar bien en el mismo local y también con el delivery.

3. MIRA MÁS ALLÁ. No pienses en implementar el servicio con el objetivo de lograr solo una mayor utilidad. Busca una compensación de costos y, si hay que incrementar los precios, analiza un margen acorde al mercado.

4. CUIDA LA SALUD Y SEGURIDAD. No olvides aplicar protocolos que garanticen el bienestar de los clientes y colaboradores.

5. MEJORA LA COMUNICACIÓN. Controla la experiencia del cliente buscando la oportunidad de retroalimentación para una mejora continua de tus procesos y productos.