El delivery aumentó en nuestro país con la llegada de la pandemia y ahora este servicio es una buena ventana para exponer tu negocio, ampliar la cobertura de tus productos y mejorar el control de la demanda al conocer con anticipación los pedidos. Por eso, si no lo has implementado aún en tu emprendimiento, ya no pierdas más tiempo y hazlo siguiendo los consejos de los expertos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP):

1. CAMBIA LA PERCEPCIÓN DEL NEGOCIO. Entiende que tu producto ‘A’ es ahora un nuevo producto que podemos denominar ‘A + servicio de delivery’. El cliente hoy te calificará en conjunto.

2. APLICA UN REDISEÑO. Mejora tus actividades y tareas existentes para que así puedas funcionar bien en el mismo local y también con el delivery.

3. MIRA MÁS ALLÁ. No pienses en implementar el servicio con el objetivo de lograr solo una mayor utilidad. Busca una compensación de costos y, si hay que incrementar los precios, analiza un margen acorde al mercado.

4. CUIDA LA SALUD Y SEGURIDAD. No olvides aplicar protocolos que garanticen el bienestar de los clientes y colaboradores.

5. MEJORA LA COMUNICACIÓN. Controla la experiencia del cliente buscando la oportunidad de retroalimentación para una mejora continua de tus procesos y productos.

Cada vez surgen más emprendedores en el país, quienes se enfrentan a una serie de retos todos los días para sacar adelante su negocio. La idea es que sepan identificar oportunidades para que sean más competitivos en el mercado. Para ayudarlos en ese camino y no decaer ante el primer obstáculo, Pablo Montalbetti, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), brinda estos tips:

TEN PACIENCIA. Recuerda que la inversión que hayas realizado no se va a recuperar de manera inmediata. Posicionar la empresa puede llevar un tiempo.

CONOCE A LOS CLIENTES. Evalúa si tu producto o servicio es atractivo para tu público objetivo. Entiende sus necesidades y adecúate a lo que están buscando.

MANTÉN UN BUEN CONTACTO con los proveedores. Esto es importante ya que nos permitirá obtener buenos precios en los productos primarios que necesita el negocio.

MANEJA BIEN LAS FINANZAS. Es necesario controlar los gastos, no adquirir cosas que no son indispensables. Se recomienda reinvertir.

CUMPLE CON LOS PAGOS. Es fundamental cumplir esto frente al Estado, proveedores, personas o entidades que han financiado o están financiando el negocio.