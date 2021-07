En conversaciones familiares es común escuchar frases como ‘mi pequeño hará todo lo que yo no pude hacer’ o ‘él será mi vivo reflejo’. Los padres dicen esto porque desean lo mejor para sus retoños y se entiende.

“Sin embargo, el problema surge cuando tratan de forzarlos a seguir algo que no les gusta. Esto solo formará adultos renegados, frustrados y dependientes porque nunca les permitieron elegir o experimentar aquello que realmente les interesaba”, dice el psicoterapeuta Walter Hinojosa .

SABIOS CONSEJOS

Ya sabes, tus hijos no vinieron a este mundo a cumplir tus sueños, no les cortes las alas. Más bien, incúlcales buenos modales y costumbres para que sean adultos responsables y seguros de sí mismos.

Los siguientes consejos te ayudarán:

♦No los compares. Evita decir que son iguales a ti en muchos aspectos. Ellos tienen sus propias personalidades y debes respetarlas.

♦No los cargues con tus sueños frustrados. Es lamentable que no los hayas podido cumplir, pero no es motivo para que pongas esa carga sobre los hombres de tus pequeños. Mejor ayúdalos a explorar sus propios talentos y gustos.

♦Fomenta la toma de decisiones. Según sus edades, permíteles que decidan algo y que también asuman la responsabilidad de sus actos. Deja que se equivoquen y no trates de hacerlo todo por ellos.

¿Por qué no debes hablarle mal de su padre a tu hijo?

No trates de transformar la conciencia de tu pequeño solo para impedir o destruir los vínculos que tenga con su papá. Trata de llevar la relación familiar de la mejor manera.

Hay mujeres que lo hacen por rabia, cólera y frustración al no haber podido mantener su hogar unido.

Algunas mujeres le meten en la cabeza a sus hijos frases como: ‘tu papá no te quiere, por eso se fue’, ‘te abandonó para irse con otra mujer’ o ‘a él no le interesa lo que te suceda’. ¿Por qué hacen esto? ¿Resentimiento? ¿Odio?

La psicóloga Eva Caballero Jiménez explica que lo hacen por rabia, cólera y frustración al no haber podido mantener su hogar unido. “Es una manera de justificar la separación. Como no ven otro camino, optan por hablar mal del padre y esto se acentúa más cando el hombre tiene una nueva pareja”, agrega.

¿Cómo le afecta al menor?

Los mensajes negativos destruyen la estructura familiar que concibe el menor (papá-mamá-hijo), provocándole una baja autoestima, soledad, impotencia, rebeldía, tristeza, sentimiento de culpa y confusión al pensar que su papá ya no lo quiere, porque lo normal es que espere a ser amado y protegido por ambos padres.

Sabio consejo

No todas las personas que se separan o divorcian quedan como amigos. Es comprensible hasta cierto punto tu malestar. Sin embargo, hablar mal de él, no es el camino correcto. Ten presente que al final tus comentarios negativos no estarán dañando a ti expareja, sino al ser que más amas en este mundo: tu hijo.

