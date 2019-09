Atletas deben tener una dieta balanceada para rendir al máximo

La tenacidad, voluntad y coraje que demostraron los atletas y para atletas, durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, ha motivado a muchos deportistas. Tanto, que ahora han decidido seguir el mismo camino hacia el triunfo. Sin embargo, para que esto sea factible es necesario -como base- sostener una alimentación saludable y balanceada, que los ayude a rendir al 100%.



Valeria Vento Sime, docente de la Universidad Le Cordon Bleu, precisó que la alimentación de un deportista debe completa y balanceada, logrando un suficiente aporte de carbohidratos, proteínas y grasas naturales, para rendir al máximo. Aunque aclaró que la cantidad que deben consumir dependerá de la disciplina a la que se dedique cada atleta. “La dieta para un deportista de Taekwondo o Karate será diferente a la de un atleta de fuerza como levantamiento de pesas. También va a depender de qué etapa de entrenamiento y competencia se encuentre”, explicó Vento Sime.



AMATEURS



La especialista de Le Cordon Bleu se refirió también a los deportistas amateur, aquellos que motivados por la última experiencia deportiva han decidido iniciar con mayor fuerza sus entrenamientos.



“La diferencia de requerimientos entre deportistas amateurs y de alto rendimiento o una persona físicamente activa se debe, principalmente, a la carga de actividad física diaria. Un deportista de alto rendimiento entrena de 4 a 8 horas al día, mientras los amateurs y las personas físicamente activas pueden entrenar hasta 3 horas al día”, acotó.



En la dieta de cada deportista no deben faltar (en diferentes proporciones): pescado, cereales, carne, verduras, frutas, lácteos, huevo y la miel. Pues son fuente de energía natural.



UN DEPORTISTA DEBE...



❖ Mantenerse hidratado: es recomendable beber abundantemente agua, zumos de frutas y/o bebidas rehidratantes de ser necesarias.



❖ Incluir en la dieta cereales integrales, menestras, frutas y verduras.



❖ Limitar el consumo de grasas saturadas, presente en lácteos enteros, carnes grasas y embutidos. Preferir grasas no saturadas como el aceite de oliva, palta, aceitunas, frutos secos y pescados oscuros o rosados (anchovetas, sardinas, salmón, trucha).



En general, la dieta de un deportista debe ser suficiente en cantidad y calidad. Debe aportar los nutrientes necesarios para el tipo de deporte, objetivo del atleta y etapa de entrenamiento/competencia. Además, se deben considerar nutrientes específicos, como el hierro y vitamina C, que ayudan a evitar deficiencias y mejorar el rendimiento deportivo.