Aymet Tello, la estudiante de veterinaria que viaja por todo el Perú con sus dos perritos [FOTOS]

Aymet Tello (25) es una ‘mochilera con pulgas’, ha viajado por varias partes del Perú con dos singulares acompañantes, sus perritos ‘Doménica’ (5) y ‘Nicky’ (8). Esta joven estudiante de veterinaria de Los Olivos nos cuenta cómo se las arregla para viajar con ellos.



¿Cómo te animaste a viajar con tus mascotas?



Cuando viajaba sola las extrañaba mucho. Ya hace dos años que viajo con ellas y lo pasamos bien.

¿Y cómo haces para trasladarlos?



Bueno, yo soy mochilera, viajo en buses, moto, camiones, lo que haya, y cuando compro mis boletos, obviamente no digo que tengo los perros, ya cuando subo a los buses me hago la loca, pero mis amiguitos se portan bien y están bien entrenados.



Y cuando tienen hambre o quieren hacer sus necesidades, ¿cómo haces?



Fácil, todos tenemos horarios para comer, ellos también, les doy comida cuatro horas antes de viajar, quince minutos después hacen popó y listo.

¿Y nunca se han orinado en el bus?



Al inicio sí, pero poco a poco fueron aprendiendo, mi trabajo fue acostumbrarlos a un horario. Ahora apenas llegamos al destino, los llevo a comer y hacer sus necesidades.



¿Y nunca te han bajado del bus?



Muchas veces, o me tengo que hacer la que no sabía que no se viaja con perros o ponerme firme diciendo que ya había acordado con ellos para poder viajar.

¿Cuánto pesan y cómo los transportan?



El mayor pesa 8 kilos y la pequeña 5.500 kilos y los llevo en mi mochila. Ellos solitos se meten cuando nos comenzamos a alistar.



¿Y no se mueren de calor en un lugar cerrado?



Siempre llevo una botella de agua y dos toallas, las humedezco y con ellas envuelvo sus pancitas, así se refrescan.



¿Cómo nació este cariño por ellos?



Siempre he amado a los perros, soy estudiante de veterinaria y tengo mi peluquería para perros y así fui aprendiendo.



¿Qué lugares has conocido con ellos?



Trujillo, Piura, Chiclayo, Tumbes, Paracas y todo Ecuador. Y ahora último seguimos el Dakar, con la ayuda de un amigo motociclista que nos llevó en su moto de Lima a Nasca.

¿Y cómo financias tus viajes?



Con mi ‘Barberdog’ (peluquería para perros). Yo baño y corto pelo a las mascotas a domicilio en todo Lima.



Cuando te quedabas sin dinero en los viajes, ¿cómo hacías?



De todo, desde vender chocolates, cortar pelo, hasta salir a las calles y demostrar los malabares de mis perritos, y con eso compraba su comida y seguíamos la ruta.



Tienes un fanpage popular, ‘Mochilera con pulgas’, ¿cuál es la finalidad de este?



Varias, enseño a la gente que sí se puede viajar con canes, les doy tips, lugares que permiten tenerlos y también brindo recomendaciones para cuidar mejor a las mascotas.