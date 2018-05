¿Cómo ayudar a tus hijos a pronunciar mejor las palabras? 

Por: Milagros Laura



Es muy frecuente entre los niños encontrarse con el problema de no saber pronunciar bien algunas palabras o letras. Esto, por lo general, suele darse en chicos entre los 3 y 4 años, momento en el que empiezan a desarrollar su pensamiento y lenguaje. Para que el proceso del habla sea más fácil, los padres pueden ayudarlos con sencillos ejercicios en casa.



1. Lean juntos. Antes de dormir o los fines de semana, lean libros con textos repetitivos y que rimen, para practicar la articulación.



2. Jueguen con cañitas. Pon en la boca de tu hijo una cañita y pídele que con ella sople fuerte para mover objetos que estén sobre la mesa (chapas, pelotas de yaces, etc). Así fortalecerá los músculos bucales.



3. Canten juntos. Las mejores canciones son aquellas que tienen estrofas repetitivas u onomatopeyas (dicen la palabra o el ruido) Por ejemplo: ‘Itsi bitsy araña...’.



4. Jueguen con títeres. Juntos creen historias donde los personajes sean muy parlanchines. Con esto tu pequeño practicará la articulación de forma frecuente.



5. Pronuncien las vocales. Jueguen a decir cada vocal inhalando lentamente por la nariz y exhalando el aire por la boca al mismo tiempo.



No olvides...



Que si tu hijo tiene dificultad al hablar nunca debes corregirlo de forma brusca o decirle que lo hace mal, esto podría crearle inseguridad y miedo a comunicarse con los demás.



Sabías que...



Si no ves evolución en el menor, lo más aconsejable es tratarlo con un especialista.