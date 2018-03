POR: MARITZA LLANOS



Hacer tu ‘baby shower’ no tiene que ser sinónimo de mucho gasto. La idea es pasar un momento bonito y divertido junto a tus familiares y amistades. Pero no te preocupes, si no sabes cómo ahorrar en la organización de esta fiesta previa a la llegada de tu bebé, Marcello Mundaca, gerente de Negocios de Comparabien.com, te dice qué hacer:



1. Ahorra con tiempo. Desde el primer mes de embarazo guarda algo de dinero para tu ‘baby shower’, de esta manera no tendrás apuros de último momento.



2. Decoración sencilla. Ahora se encuentran elementos decorativos con mayor facilidad. Puedes ir a los mercados de tu distrito, buscar, comparar precios y elegir el que más se adecúe a tu bolsillo.



3. Ahorra en las invitaciones. Puedes enviarlas al correo electrónico o imprimirlas en papel bond. No necesitas mandar a hacer unas pomposas y caras.



4. Recibe apoyo. Si algún familiar o amigo quiere apoyarte con dinero u otra cosa para el ‘baby shower’, acepta. No está mal recibir ayuda de las personas que te estiman.



CUIDADO

Para organizar esta celebración no debes utilizar tu tarjeta de crédito ni pedir dinero prestado a alguna entidad financiera. Olvídate de la frase ‘los regalos justifican el gasto’ pues no es del todo cierta, ya que nunca se sabe qué cosas nos darán los invitados.