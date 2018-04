POR: SAMANTHA AGUILAR



Música. César Rivera es un abogado y Dante Montaño es un prestigioso médico. Juntos, al lado del arreglista musical Fernando Cavero, han constituido la mejor empresa de sus vidas: sacar adelante al grupo ‘Tierra América’ que nació tocando temas religiosos y ahora solo busca darle esperanza a las personas.



“Al final, nuestras profesiones, ya sea el derecho, la medicina o la producción musical, persiguen el bienestar de hombres y mujeres”, refieren estos artistas peruanos. El grupo tiene 20 años y el fundador en la actualidad solo es César.



¿El grupo solo canta temas religiosos?

Dante: No, buscamos hacer temas que den esperanza a las personas.



César: ‘Tierra América’ nace como una banda para hablar de Dios en sus cantos, solo que ahora, además, busca hablarle a la mujer y al hombre sobre las distintas realidades.



Fernando: Lo que hacemos es folclore con mensaje que tocan los corazones de las personas.



¿Qué instrumentos tocan en el grupo?

César: Yo toco el charango y, además, hago de director general de la banda. Aporto también componiendo.



Fernando: Yo toco la batería acústica.



Dante: Yo quenas y zampoñas.



¿De qué manera podrían relacionar su carrera con la música?

César: Como en todo debe existir orden. Me refiero a que armonizo tomando conciencia de que ambas no se contradicen.



Dante: Ambas se consideran un arte, porque tanto la música como la medicina buscan el bienestar de las personas. Alterno mi trabajo con los ensayos y las presentaciones.



Fernando: Tengo 15 años como músico profesional y también soy productor, arreglista e investigador musical. Mi labor se complementa muy bien, manejo una agenda organizada.





¿Han tenido alguna anécdota curiosa en el escenario?

César: En el escenario debía cantar una chacarera de Navidad y me olvidé poner la letra. Bajé del escenario, me fui hasta mi carro y regresé con la letra. El público aplaudió a rabiar. ¡Fue muy chistoso!



Dante: Una vez se desmayó una persona del público después de una presentación. Tuve que atenderla y ver que la lleven a un centro de salud. No tenía un estetoscopio ni un tensiómetro.



Fernando: Más que anécdota. ‘Tierra América’ es un grupo católico y yo no lo soy. Ellos han sido muy respetuosos de mis creencias, porque de alguna manera, el ser buena persona, con valores y usar la música como un vehículo para llevar paz a la gente es una responsabilidad artística que los tres compartimos.

