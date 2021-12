Barman con estilo Tiktoker que enseña a preparar cócteles ‘la rompe’ en las redes sociales

‘Yo te alegro, pero no te embriago’, este es el lema de Juan Carlos Ruiz, más conocido en el mundo del TikTok como el ‘Barman con estilo’. Este vecino de 30 años comparte en la famosa red social recetas de cócteles y lo más curioso es que utiliza frascos de mermelada para preparar los tragos. Su derroche de alegría, carisma y buena onda ha hecho que tenga casi medio millón de seguidores. Trome lo buscó en su casa de Villa María del Triunfo.

Juan Carlos, ¿cómo llegas a TikTok?

Hace ocho meses, una amiga me dijo que había una red social que estaba de moda, me animó a preparar cocteles y me creó un TikTok.

Así empezaste...

Sí, en mi primer video publiqué un chilcano de fresa y, en pocas horas, llegué a 5 mil seguidores. Vi eso y claro que me gustó.

Y ahora vas camino al medio millón… ¿en qué crees que radica tu éxito?

Hago videos de cocteles fáciles y no utilizo las herramientas clásicas como el shaker (vaso para mezclar los ingredientes de un trago). Lo reemplazo por un pomo de mermelada que cualquiera tiene en casa.

¿Cómo ha cambiado tu vida al ser tiktoker?

¡Uf! Realmente ha cambiado mucho. La gente me reconoce en las calles, me piden fotos y saludos. Estoy trabajando con algunas marcas de licores. Me va muy bien.

¿Ser carismático también ayuda?

Yo soy espontáneo y natural. Y a la gente le gusta los nombres de mis cocteles.

¿Te grabas solo?

Sí, yo mismo soy. A la semana publico unos 4 videos.

¿Quién se toma los cocteles después que grabas?

Vivo con mi mamá y mi abuela, una de las dos siempre se los toma.

¿Qué prepararás para celebrar el Año Nuevo?

(risas) ‘2021, ya no regreso contigo’, que está hecho con jugo de naranja, pisco, crema de coco, jarabe de granadina y hielo.

El coctel más peligroso...

El pisco sour.

¿Tomas mucho?

No, soy moderado. No te diviertes más si te emborrachas.

¿Cuál es tu deseo para el 2022?

Abrir una escuela de bartenders enla zona sur de Lima. Hay mucha gente que necesita estudiar y está buscando una oportunidad para salir adelante. Yo he tenido que trabajar duro para estudiar.

¿Trabajas desde muy chico?

Desde que tengo ocho años empecé limpiando carros. He vendido chupetes, refrescos, hasta he lavado ropa y limpiado casas para ayudar a mi familia. Para pagar mi carrera fui 10 años cobrador, en mi casa había muchas necesidades económicas, no teníamos ni luz.

Ahora mismo tienes otro trabajo a la par de bartender…

Sí, de lunes a viernes trabajo en una empresa, en el área de logística, y los fines de semana soy barman.