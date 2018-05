Bartola, Cecilia Bracamonte, Lucy Avilés y Julie Freundt se juntan para cantarles a las mamitas

Cecilia Bracamonte, Bartola, Lucy Avilés y Julie Freundt, cuatro voces importantes del criollismo, se juntan este domingo en el Teatro Plaza Norte para homenajear a las reinas del hogar en su día. Al golpe del cajón, las artistas prometen una verdadera jarana criolla.



BARTOLA: ‘Esta fiesta estará de la chechecolé’

​

¿Cuándo se dieron cuenta de que unir sus voces era una gran idea?

No surgió de nosotras, sino de la productora Patricia Velit. Ella nos reunió y su idea nos halagó.



Su voz es potente, ¿siente que se complementa con las de sus colegas?

Los ensayos han sido importantes porque cada una maneja su estilo y es bonito. Nos apoyamos bastante.



¿Cómo define el estilo de cada una?

Julie es una ternura, Lucy es la enciclopedia de la música criolla, Cecilia es muy internacional y tiene un temperamento increíble y, bueno, yo tengo una fuerza interpretativa que va conmigo.



En entrevistas, siempre recuerda a su mami, ¿qué canción le dedicaría?

Todas, ella cantaba muy bonito, fue un gran impulso en mi carrera.



Entonces la invitación está hecha...

Por supuesto. Que los hijos lleven a sus mamitas y los yernos a sus suegras para ganarse un puntito más con ellas porque esta fiesta estará de la chechecolé.

AGENCIAS

LUCY AVILÉS: ‘Mi papá estaría contentísimo al ver este cuarteto’

​

¿Todo listo para el Día de la Madre?

Sí, el año pasado nos juntamos por Fiestas Patrias y ahora lo hacemos por las mamás. Ha sido una alegría coincidir nuevamente.



Bartola la considera la enciclopedia de la música criolla.

(Risas) Lo que pasa es que mi trabajo musical no solo es cantar, que además me viene por convicción, soy también un poco investigadora. Me gusta llegar a la raíz de las cosas. Encima tengo muchas anécdotas que he vivido al lado de mi padre.



¿Qué diría su papá, el recordado don Óscar Avilés, al verla en el cuarteto?

Estaría contentísimo porque él, en sus 75 años de carrera ininterrumpidos, tuvo la oportunidad de compartir escenarios con ellas.

AGENCIAS

JULIE FREUNDT: ‘Es la primera vez que vamos a Lima Norte’

​

Además de la jarana, ¿qué más les ofrecerán a las mamás?

Los infaltables temas de Juan Gabriel, José José y Roberto Carlos, que a las madres les encantan.



Ha atravesado otros géneros musicales, ¿el criollismo es el que más satisfacciones le ha brindado?

Sí, porque me ha dado la oportunidad de representar al Perú y pisar distintos escenarios alrededor del mundo.



¿Ya se habían presentado antes en Lima Norte?

No, es la primera vez que estaremos las cuatro en Lima Norte y hemos elegido un repertorio especial. Además, un día antes, el sábado 12, nos presentaremos en el Centro de Convenciones María Angola. Son solo dos fechas. La pasaremos muy bien.

AGENCIAS

CECILIA BRACAMONTE: ‘Recordaremos a Augusto Polo Campos’

​

¿Es verdad que en este encuentro se hará también un homenaje a Augusto Polo Campos?

Sí. La iniciativa de hacerlo nació de las cuatro porque no podíamos subir a un escenario sin recordarlo.



En su larga trayectoria, ¿cuál ha sido el secreto para seguir vigente?

Trabajar mucho y aprender nuevas cosas. Llevo talleres de canto y actuación para actualizarme.



¿Ha cruzado por su mente jubilarse de los escenarios?

Por ahora, no. Ya estuve muchos años alejada de los escenarios. He regresado para quedarme.

AGENCIAS

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.