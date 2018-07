Bartola: "Somos más la gente buena... ¡Arriba Perú!" [ENTREVISTA]

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, buscamos a la cantante criolla Esther Dávila, más conocida como ‘Bartola’, quien -siempre amorosa- nos dio una lección de lo que es el amor al Perú.



El amor es...

Todo en la vida.



¿Qué es el Perú?

Mi gran pasión y orgullo.



Eres una peruana...

A carta cabal.



¿Qué canción criolla te gusta más?

‘Qué lindo es mi Perú’.



¿Cómo celebras Fiestas Patrias?

Con toda el alma, amando cada día más a mi patria.



¿De cuántas canciones se compone tu repertorio?

500 canciones conocidas.



Defínete en tres palabras...

Sincera, leal y afectuosa.



¿Qué tema es infaltable en tus conciertos?

‘Cuando llora mi guitarra’.



Una canción que has dejado de cantar...

‘Cuando dejes de amarme’.



¿Quién es tu compositor favorito?

Augusto Polo Campos.



¿Cómo defines al público que asiste a las peñas?

Como personas ávidas de conocer y disfrutar de nuestra música.



¿Radio o televisión?

Las dos.



¿Cómo nació tu famosa frase ‘sí, mi amor’?

La he tenido siempre a flor de labios, porque todo lo hago con amor.



El imitador que mejor te caracteriza es...

Carlos Álvarez.



Lo primero que te dicen las personas cuando te ven en la calle...

Sí, mi amor...



¿Por qué siempre cantas con una toallita en la mano?

Al principio porque tenía la menopausia y tenía que secarme el sudor, luego Patricia Dajes (su mánager) le bordó una bandera peruana y ahora es mi símbolo.



¿Quién es tu cantante favorito de música criolla?

Rafael Matallana.



El regalo más lindo de un fan...

Un gran abrazo sincero.



¿Sigues coleccionando ‘Piolines’ (personaje animado)?

Sí, el último me lo trajeron de Japón y he perdido la cuenta de cuántos tengo.



Conducir un programa en radio es...

Fantástico, me desconecto, lo disfruto intensamente.



¿Cómo calificas tu experiencia en televisión?

Un logro, porque un programa de música criolla fue uno de mis más ansiados deseos.



La corrupción es...

El mal que aqueja a nuestra patria, pero estoy convencida de que somos más grandes que todo eso. También creo que la familia debe enseñar valores y principios.



La violencia contra la mujer es...

Execrable.



¿En cuántos países has cantado?

No lo sé, han sido muchos.



Un saludo a los peruanos por Fiestas Patrias...

Solo pido que hagamos un examen de conciencia porque a nadie Dios le ha dado tanto como a nosotros, tres regiones con mucha riqueza. Somos más la gente buena... ¡Arriba Perú!