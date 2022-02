Y el béisbol llegó a Huaycán. La novedad de este deporte ha congregado a más de 35 niños en la Escuela Cuba Ramón Robles, que entrena en el estadio Tadeo Pasini, ubicado en Ate. El promotor de toda esta movida es el profesor cubano y miembro de la selección peruana de béisbol Ramón Robles (31), quien arribó al Perú para dictar un curso hace dos años y terminó quedándose para seguir enseñando a batear a niños y adolescentes de Lima Este. Su meta es formar un club y convertir a chicos peruanos y venezolanos en deportistas de alta competitividad.

Ramón, ¿cuándo empezó este proyecto?

Hace cuatro meses se abrió la Escuela Cuba Ramón Robles en Chaclacayo, empezamos con 6 niños y, poco a poco, el grupo ha crecido. Ahora nos trasladamos a Huaycán. Esta propuesta favorece la inserción social y mejora la calidad de vida de los niños y adolescentes.

Es cubano, ¿cómo llega al Perú?

Llegué como turista, pero la pandemia me sorprendió aquí. En ese tiempo me llamó la Federación Peruana de Béisbol para dictar un taller en Villa María del Triunfo, pero lamentablemente no se inscribieron muchos niños. Luego me trasladé a Chaclacayo y ahora estoy en Ate.

¿Cuántos niños practican este deporte?

Alrededor de 35 niños, vienen de Ate y Santa Anita.

¿Y los implementos?

Tuve el apoyo de Pedro Pachas, de la Federación Peruana de Béisbol. Le comenté mi proyecto y no dudó en apoyarme.

¿Cómo ve a los chicos?

Felices, entusiastas y con muchas preguntas. Están muy interesados en mejorar su técnica, eso me anima más a guiarlos. Espero que sigan practicando este deporte y, quién sabe, lleguen a ser parte de la selección nacional.

¿Qué se necesita para practicar béisbol?

Disciplina, compromiso, responsabilidad y muchas ganas de aprender. También es importante el apoyo de los padres.

Béisbol en Ate. Fotos: Trome.

¿En su país practicaba este deporte?…

Desde los 8 años, mi padre fue mi mentor e impulsor. Allá en Cuba el béisbol es el deporte nacional, algo así como aquí es el fútbol.

¿Cuál es su posición en el juego?

Soy lanzador, desde el inicio mis entrenadores vieron ese talento en mí.

Ahora es parte de la selección peruana de béisbol…

Sí y estoy orgulloso de representar a este lindo país que me acogió y de practicar el deporte que me apasiona desde niño.

¿Cuál es su sueño?

Quiero formar un club deportivo de béisbol para darle la oportunidad a los niños peruanos y venezolanos con mucho potencial y convertirlos en deportistas de alta competitividad. Espero contar con el apoyo de municipios o entidades privadas más adelante.

¿Cómo pueden ubicarlo?

Pueden visitar nuestra página de Facebook: Escuela de Béisbol Cuba Ramón Robles.

Béisbol en Huaycán, Ate. Fotos: Trome.

