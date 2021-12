Además de los regalos, compañía de familiares y seres queridos y el ambiente de algarabía, estas fiestas de fin de año son la ocasión perfecta para deslumbrar a todos con un look de infarto. Para lograrlo solo necesitas el maquillaje ideal. Por eso, las expertas de AVON te enseñan 4 looks fáciles y hermosos para replicar en Navidad y Año Nuevo:

1. Cat eye con un toque de color

Un delineado tipo cat eye es ideal para todo tipo de ocasión ¡incluso para el día a día! Por eso, hay que darle un toque especial para convertirlo en el look perfecto para Navidad o Año Nuevo. Anímate a darle un toque especial con un color pigmentado para robar la atención de todos con tu mirada.

Para este maquillaje, solo debes dibujar un cat eye tradicional, pero procurando utilizar un delineador de un color no tradicional, como azulino, rojo o incluso verde. Complementa tu rostro con máscara de pestañas negra y un color de labial complementario al que colocaste en tus ojos.

2. Smokey eye festivo

El smokey eye es un clásico para eventos y reuniones nocturnas, como una cena, fiesta o gala. Para la Navidad y el Año Nuevo, puedes hacer de este, un look más llamativo usando colores como el rojo, verde y dorado.

Aplica una base de un color similar al de tu tono de piel sobre todo tu párpado. Luego coloca una sombra en barra dorada cerca de la línea de pestañas y difumina bien con una brocha pequeña. Para el toque final, delinea con un tono negro sutil. Haz esto sobre tus pestañas superiores e inferiores. Finaliza tu look con máscara de pestañas y un labial en tono rojo oscuro.

3. Brillos por doquier

En diciembre, las calles y hogares se cubren de brillos y luces. ¿Quién dice que nuestro maquillaje no puede hacerlo también? Para un look que resplandezca, el iluminador y la brillantina serán tus mejores amigos.

Utiliza un color similar a tu tono de piel sobre todo el párpado. Luego, con una brocha pequeña, dibuja una pequeña punta de color marrón hacia la parte exterior de tu párpado superior. Difumina bien y finaliza con sombras liquidas doradas o plateadas que contengan brillantina, dentro de todo el párpado móvil. Complementa tu look con máscara de pestañas y un labial del color que prefieras.

3. Estilo atemporal

Nunca está fuera de lugar un look de maquillaje clásico y combinable con todo outfit. Para lograrlo, solo necesitarás un labial de color rojo, en cualquiera de sus tonalidades que favorezca tu piel, y un delineado sencillo que complemente tu mirada: un cat eye, foxy eye, grueso, etc. No olvides la máscara de pestañas para enamorar con tu mirada y estás lista para deslumbrar a todos.

