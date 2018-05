Belleza: 8 hábitos que dañan tu cutis 

POR: MARITZA LLANOS



A veces sin darnos cuenta nosotras mismas nos maltratamos el cutis y luego estamos preguntándonos por qué este luce opaco y sin vida. Si no sabes qué malos hábitos en tu rutina están dañando tu piel, la dermatista Martina Gómez te lo dice:



1. Te tocas mucho la cara con las manos. Evita hacerlo, pues solo estás llevando impurezas a tu cara. Si deseas limpiarte, hazlo con un papel suave y no sobes.



2. Aprietas los granitos. Hacerlo ocasionará que esa zona se infecte y después te quedarán marcas o cicatrices en la piel.



3. Te apoyas mucho sobre un lado de tu rostro. Trata de no arrugar la piel y de no fruncir tanto el entrecejo, ya que esto provoca líneas de expresión.



4. Olvidas desmaquillarte antes de dormir. Quitarte los productos de belleza dejará respirar a tu piel y evitará el envejecimiento prematuro.



5. No te exfolias con frecuencia. “Lo ideal es exfoliar la piel una vez al mes y de preferencia en días en los que no tendrás exposición al sol o harás actividades al aire libre”, aconseja.



6. Usas productos incorrectos para tu tipo de piel. Utiliza cremas de acuerdo a tu tipo de cutis (graso, seco o mixto).



7. Te sobas el rostro con la toalla. Hazlo con suaves toques para no estirar la piel.



8. No tomas suficiente agua. Bebe al menos 8 vasos al día.