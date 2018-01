Belleza: Básicos para un maquillaje de verano

Mantenernos siempre lindas y arregladas es un deseo constante que no cambia a lo largo del año, así sea invierno o verano 2018 queremos mantener nuestra belleza . Sin embargo, en esta temporada de sol las condiciones de mantenernos lindas cambia pues nuestra piel no es la misma y nuestras necesidades tampoco.

También es cierto que en la temporada de vacaciones uno no necesita maquillarse de más, pero existen algunas claves para lucir un aspecto natural y potenciar el rostro sin recargarlo.



1. Lo primero que debes tener en cuenta es el uso de un protector solar de factor 50, uno especial para el rostro que sea de fácil absorción y mejor si tiene efecto mate. Otro punto importante es aplicarlo 15 minutos antes de iniciar tu maquillaje.



2. Usa un primer. Antes de aplicar la base, es importante aplicar un primer o “pre-base”, el cual permite extender la duración de la base y del maquillaje en general. El primer ayuda a suavizar la piel y le brinda un aspecto impecable a tu piel. Lo puedes encontrar en distintas presentaciones, como espuma, polvo o inclusive líquido.



3. Elige bien la base. Para aplicar la base, identifica primero cuál es tu tono de piel para aplicar el color correcto. Para esto, puedes guiarte del tono tu cuello. Opta por una base ligera, para que tu piel pueda respirar. Si deseas cubrir imperfecciones como ojeras, sella tu base con polvos traslucidos. Pero ojo, no abuses, recuerda que buscas un acabado natural.



4. Para tus ojos. Define tus cejas con un color marrón, nunca negro. Riza tus pestañas y aplica un rimel a prueba de agua que alargue tus pestañas, así tendrás un acabado natural. Pestañas con volumen y de gran impacto, déjalas para un look de noche. Puedes delinear la parte inferior de tus ojos con tonos suaves o tierras que van perfecto para esta temporada de sol.



5.- Labios. Para que se vean espectaculares, bebe mucha agua, exfolia tus labios una vez por semana y usa humectante antes de usar de tu labial preferido.



6.Desmaquíllate. Cuando duermes con maquillaje tu piel pierde la oportunidad de respirar, lo que contribuye a su rápido envejecimiento. Por ese retira cualquier resto de maquillaje en tu rostro, una buena alternativa es limpiar tu cara con aceite de coco.



7. Usa productos de calidad. Es importante usar productos que permitan cuidar la piel y mantenerla saludable. Por ello, evita comprar maquillaje que contenga insumos como plomo, y revisa la fecha de vencimiento. Un producto de mala calidad puede generar alergias, infecciones o inclusive dañar tu piel de forma permanente. No olvides que el precio no necesariamente determina la calidad de un producto.



