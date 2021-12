¡No hay nada peor que molestias en el cuero cabelludo! Muchas veces no se detienen con nada y hacen imposible que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias. Si has sentido esta incomodidad en algún momento, puede que tengas un cuero cabelludo sensible.

Esta condición es común en muchas personas alrededor del mundo y, una de sus principales causas, es el ácido oléico liberado por la Malassezia globosa, que es el hongo responsable de que aparezca la caspa . Si crees que sufres de esta afección, los expertos de Head&Shoulders te ayudan a identificar las señales que podrían indicar sensibilidad:

♦Comezón constante

Si a lo largo del día sientes picazón en tu cuero cabelludo, este es un indicador de que es sensible y puede estar reaccionando a algún factor externo. Hagas lo que hagas ¡no te rasques! Esto solo lo empeorará.

♦Irritación y enrojecimiento

Cuando terminamos de lavarnos el pelo, es normal que nuestro cuero cabelludo esté enrojecido por el agua caliente. Sin embargo, si permanece así durante mucho tiempo, es una señal de alerta. Otra forma de identificar la irritación es peinarlo frente a un espejo. Si ves que la piel está roja, sin haberla expuesto al sol, puede estar sensible.

♦Ardor

¿Sientes dolor al peinarte? ¿O, quizás, que al utilizar una secadora, te arde al más ligero contacto del aire caliente? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, puede que sufras de sensibilidad.

♦Caspa

Cuando hay picazón, tu cuerpo envía una señal para mudar las células de la piel más rápidamente. Sin embargo, ¡esto causa la temida caspa! Al rascarnos, entramos en un círculo vicioso de molestias en el cuero cabelludo.

Si identificaste alguna de estas señales, no te preocupes, pues hay una solución. Lo primero que deberás hacer, es dejar de exponer tu cuero cabelludo a aquello que lo irrita, como las herramientas de calor y químicos fuertes como colorantes y parabenos. Luego, utilizar un champú especial para tu tipo de pelo.

