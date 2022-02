Muchos soñamos con tener nuestra piel bien hidratada y libre de vellos sin utilizar métodos convencionales como la máquina de afeitar, depiladora eléctrica o cera, que lo único que nos ocasionan es irritación y manchas en la zona depilada.

Por ello, la doctora Gilda Pérez, del Centro de Medicina Estética de la Clínica Ricardo Palma , nos ayudará a aclarar algunas dudas respecto a la depilación láser contándonos algunos mitos y verdades en torno a este procedimiento:

MITOS

¿Se puede depilar una piel morena? Sí, es seguro para todo tipo de piel.

¿Daña la piel y no es un tratamiento seguro? No daña la piel. La tecnología Nd: YAG de Fotona actúa de forma selectiva dirigiéndose únicamente hacia el folículo piloso, lo que permite que la energía del láser ingrese de manera profunda creando el efecto térmico necesario sin ocasionar daño en la superficie, siendo un tratamiento seguro y efectivo.

¿Con una sola sesión se puede eliminar los vellos? No, se requiere más de una sesión para lograrlo y dependerá la zona a tratar y del tipo de vello que tenga el paciente. El protocolo indica que son necesarias al menos ocho sesiones (1 sesión al mes), lo permitirá obtener un resultado estético exitoso.

VERDADES

¿Es más complicado eliminar vello claro que oscuro? Sí, porque el vello claro (castaño, rubio o canoso) tiene poca concentración de pigmento (melanina), lo cual hace que se absorba menos energía al realizar la aplicación de la tecnología láser.

¿Qué zonas se pueden depilar con láser? Toda el área de la superficie corporal en donde el paciente desee remover vello no deseado.

DATITO

Se recomienda asistir a centros especializados que cuenten con el uso del láser Nd YAG de fotona para proporcionar una reducción segura y efectiva del vello.

