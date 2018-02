Belleza: Consejos para tener pestañas más largas sin necesidad de extensiones

Tener unas pestañas largas es el sueño de toda mujer, no gastes demasiado en costosos tratamientos para lograrlo cuando tienes ingredientes naturales que te ayudarán en tu cometido.

Sigue los siguientes consejos de belleza:



NECESITAS:

Antes de irte a dormir, alista estos ingredientes y un cepillo de rimel que ya no utilices totalmente limpio.



1.- ACEITE DE OLIVA: Este te sirve para limpiar los folículos de las pestañas, eliminando aquello que está contaminando y logrando así estimular el proceso de crecimiento.



2.- TÉ DE MANZANILLA: Este filtrante también ayuda mucho, si colocas un poquito con un algodón sobre tus pestañas. Ayuda a que crezcan sanas y flexibles.



CUIDADOS:

Ahora, es necesario que le des un buen cuidado al momento de maquillarte y cuando lo retiras de tus pestañas:



1.- NO ABUSAR DEL RIMEL

Aunque la mascara de pestañas a ayuda mucho al momento de maquillarte, debes tener mucho cuidado con su uso diario ya que debilita mucho las pestañas.



foto No abusar del uso de la mascara de pestañas foto



2.- CUIDADO AL DESMAQUILLARTE:

Desmaquíllate con cuidado ya que las pestañas son muy frágiles y con movimientos bruscos puede caerse fácilmente.



foto Retira el maquillaje de tus pestañas con mucho cuidado foto

3.- EVITA USAR EL RIZADOR DE PESTAÑAS

En muchas ocasiones ha pasado que gracias a este elemento se cortan las pestañas a la mitad, y se debilitan más de lo que piensas. Mejor utiliza una cucharita.

FOTO Si es necesario utilizar el rizador, no presiones mucho FOTO

