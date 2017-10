Belleza: Dile 'hola' al sol con este maquillaje de temporada

Esta es la época del año que se caracteriza por regalarnos los primeros rayitos de sol, una excusa perfecta pararenovar nuestro maquillajey probar uno más fresco, ligero y con un toque de color.



Los tonos pasteles se convierten en la tendencia más seductora en el rostro ya que combina con las coloridas calles y los árboles que florecen.



No tienes que ser una experta para probar un look ideal para esta temporada. Luis Casco, maquillador oficial de Mary Kay, y Carolina Braedt, fashion blogger y embajadora de la marca, te enseñan a crearlo en tres simples pasos.



PRIMER PASO: LOS OJOS



Para unos ojos impactantes, que funcionan tanto de día como de noche, un trío de sombras de colores cálidos es perfecto.

Utiliza un tono intermedio en el párpado móvil y consigue una chispita de luz en tus ojos colocando la sombra más clara en el lagrimal.



Para darle un toque más sofisticado al look, usa el tono café más oscuro para delinear la línea de las pestañas inferiores. Para complementar el delineado e intensificar la mirada, puedes utilizar el lápiz delineador para ojos y luego difumínalo junto con la sombra café, y así tendrás un delineado más sutil. ¡No olvidesla máscara para pestañas para resaltar tus ojos!



SEGUNDO PASO: TUS MEJILLAS



Para completar tu look y tener un aspecto radiante, dale un toque rosado a tus mejillas.

TERCER PASO: LOS LABIOS



Si quieres un look de impacto, elige un labial de color rosado intenso o un labial líquido que te dará ese toque dramático pero dulce, perfecto para la primavera.



Descubre el paso a paso en este video.

