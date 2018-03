Belleza de Lima Sur: Ingeniera se corona como Miss Higo 2018 

Lima Sur. La bella estudiante de Ingeniería Civil María de los Ángeles Yataco (20) se coronó como la Miss Higo 2018 en la localidad de Chilca , provincia de Cañete. Este certamen se realiza hace 30 años y no solo resalta la hermosura de las candidatas, sino que le rinde un justo homenaje al fruto que crece al sur de Lima.



¿Cómo decidiste participar en el concurso?

Mi familia y mis amigos me animaron mucho. Además, no solo quiero representar la belleza de la mujer de Chilca, sino también su fortaleza e inteligencia, y yo soy capaz de hacerlo.



¿Cuántas señoritas participaron?

Fuimos 10 concursantes.



¿Cuáles fueron los requisitos?

Vivir, por lo menos, cinco años en Chilca, tener de 17 a 25 años y, además, estudiar o trabajar.



¿Por qué crees que ganaste?

Sentí que lo hice bien, me expresé correctamente y, sobre todo, por mi carisma. Trato de nunca perder la sonrisa.



¿Recuerdas cuál fue la pregunta que te hicieron?

Sí, quién fue el doctor Friedrich Engels. Supe que me estaban preguntando por el filósofo alemán.



¿Cuáles son tus funciones como Miss Higo?

Tengo que estar presente en todos los eventos del distrito, acompañando a las autoridades. Además, quiero trabajar de la mano con el municipio en proyectos sociales a favor de la niñez.



¿Hace cuánto tiempo se realiza este certamen?

Hace 30 años. Es una forma de rendirle tributo a la fruta bandera de esta localidad.



¿A ti te gusta el higo?

Por supuesto, me gusta todo lo natural.



¿Cómo te preparaste para entrar al concurso?

Tuvimos solo dos semanas de preparación, aprendí a caminar con zapatos de taco alto. Me los ponía en mi casa y practicaba.



¿Habrá otro certamen?

La Miss Higo es la Miss Chilca. Luego, voy a representar a mi distrito en la provincia de Cañete, donde se escogerá a la Señorita Cañete y competiré con Mala, San Luis, San Vicente, Imperial y más.



¿Te gustaría participar siempre en certámenes?

Para mí, lo primordial son mis estudios. Esta oportunidad la estoy tomando como un hobby, pero también sé que es una responsabilidad.



Siendo vecina de Chilca, ¿qué crees que falta en esta localidad?

Muchos centros culturales para la juventud.



¿Cómo crees que ha cambiado en los últimos años?

Chilca se ha vuelto muy industrial, han venido diversas empresas extranjeras a construir sus fábricas aquí. Y eso, en cierta forma, aporta al desarrollo porque ahora tenemos más recursos como luz y agua. Pero también existe mucha contaminación, lo que afecta la producción de higo.



