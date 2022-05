Hace más de dos años, cuando inició la pandemia, el uso de mascarillas se hizo cotidiano en la vida de las personas. Ese hecho cambió muchos hábitos, por ejemplo, en el ámbito de la belleza, mujeres dejaron de maquillarse y se enfocaron en rutinas de cuidado de piel y técnicas de maquillaje para resaltar solo la mirada. Ahora, frente a la disposición del uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos en Lima, Callao, Ica y Ancash a partir del 1 de mayo, las personas tienen la oportunidad de retomar el uso de unos de los productos más conocidos y queridos de la industria del maquillaje: los labiales.

“Con la nueva disposición buscaremos impulsar nuestra variada gama de labiales. Por eso, del 2 al 6 de mayo estaremos ofreciendo en Lima, Callao, Ica y Ancash, una promoción imperdible de 2x1 en nuestros labiales favoritos de la marca UNA, nuestra marca premium de maquillaje. Esta promoción se estará extendiendo paulatinamente en todas las provincias que cuenten con esta nueva disposición”, indicó Fiorella Solari, gerente de Marketing de Natura.

Si quieres lucir una sonrisa radiante y cautivadora, estos consejos te serán de gran ayuda:

1. Limpieza facial

Tener el rostro limpio y fresco es ideal para empezar a maquillar. Por ello, empieza tu rutina de maquillaje limpiando el rostro con productos especiales para el cuidado de la piel como el jabón de limpieza para el rostro de la línea Faces de Natura. Este producto retirará el maquillaje e impurezas que queden en tu rostro y lo mejor es que apto para todo tipo de piel.

2. Hidratación de labios

Para lucir unos labios de impacto es necesario mantenerlos saludables y humectados. Antes de aplicar el labial, emplea un hidratante como el de Faces de Natura, el cual tiene componentes veganos que repararán y protegerán las áreas resecas de tus labios, además ayudarán en la renovación natural de la piel. Puedes complementar este paso aplicando un corrector de alta cobertura alrededor de tus labios, difuminándolo y dejando tu piel tersa y pareja para potenciar el maquillaje de tus labios.

3. Labiales de impacto

Ahora que los labios podrán lucirse en lugares abiertos, la recomendación es que estos proyecten tu personalidad y actitud, para conseguir eso rellena tus labios con el color de preferencia, aplica en las comisuras y retira el exceso, pero, sobre todo ten la libertad de pintarlos de los colores que te gustan y representan. Los Faces labial hidra están disponible en 20 tonos de labiales, son veganos, protección FPS 8 e hidratan hasta por 8 horas. Además, tienen un descuento de 20% hasta el martes 03 de mayo. Por otro lado, podrás adquirir la promoción de 2x1 de nuestros labiales de la marca UNA, mate intransferibles y CC hidratantes, dos opciones para unos labios de impacto.

DATITO

En este retorno a los paseos sin mascarillas, es imprescindible tener hábitos de consumo responsable seleccionando productos que no dañen el medio ambiente, no sean probados en animales y que generen impacto positivo en la socieda d. Natura apuesta por un portafolio de maquillaje con productos veganos y no testeados en animales.

