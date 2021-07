El cuidado de la piel y el maquillaje son una tendencia en crecimiento constante. Cada vez encontramos más opciones de marcas disponibles en el mercado local. Sin embargo, es importante detenernos a observar los ingredientes que contienen, ya que podrían incluir en su formulación sustancias potencialmente tóxicas y hasta cancerígenas.

Mafe Ampuero, directora de la plataforma de belleza Caribe Azul, explica que “Las redes sociales han influido mucho en que exista un mayor interés por el aspecto y salud de nuestra piel. Esto ha llevado a muchos a elegir productos por impulso, sin un completo entendimiento de los ingredientes que contienen. Es muy importante leer las etiquetas para evitar cualquier tipo de sustancia tóxica que pueda dañar nuestro cuerpo”, comenta la experta.

Cuáles son los insumos tóxicos más comunes en los productos cosméticos

Muchas veces no nos damos cuenta de los insumos o agregados que tienen los productos de belleza que usamos en nuestro rostro, cabello, incluso cuerpo. Es más, no entendemos los distintos nombres o siglas que se señalan en la composición de los cosméticos. No podemos saberlos todos, pero sí identificar cuáles son los insumos tóxicos que han sido señalados, por diversos estudios, como dañinos y que debemos evitar usar. La especialista identifica tres:

Ftalatos: usados como disolventes, fijadores y plastificantes en algunos cosméticos, como esmaltes de uñas, lacas y desodorantes. Se sospecha que alteran el equilibrio hormonal causando infertilidad, problemas reproductivos, tiroides, cáncer, obesidad, diabetes y asma . Identifícalos con los nombres de dietihexiloftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP) o butibenziftalato (BBP).



. Identifícalos con los nombres de dietihexiloftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP) o butibenziftalato (BBP). Parabenos: utilizados como conservantes, se caracterizan por ser muy baratos y por ello su uso está muy difundido. No se ha descartado su relación con problemas hormonales, y un estudio detectó parabenos en ciertos tumores mamarios. También pueden producir reacciones alérgicas en la piel. Identifícalos como methylparaben, propylparaben, butylparaben o benzylparaben.

PFAS: se agregan a maquillaje como máscaras de pestañas, bases, labiales, entre otros, para suavizar, dar luminosidad a la piel y modificar la consistencia del producto. No son fáciles de identificar en la etiqueta, pero puedes mantenerte alejado de ellos evitando el uso de cosméticos “resistentes al agua” o de “larga duración”. Según una investigación del Instituto de Política Científica Verde (Green Science Policy Institute) de California, la mayoría de cosméticos con los niveles más altos de PFAS se consideran ‘compuestos eternos’, es decir, no se degradan y se acumulan en el cuerpo siendo potencialmente tóxicos. Y pueden contribuir a niveles altos de colesterol, deficiencias inmunitarias y a las alteraciones de la glándula tiroides.

Entérate que las legislaciones de Estados Unidos y la Unión Europea publican listados de ingredientes prohibidos bajo los cuales se rige la Comunidad Andina, incluyendo a Perú. Sin embargo, es recomendable que el consumidor final se informe para mantenerse saludable.