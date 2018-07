Belleza: Siete consejos para lucir uñas fuertes y hermosas

Las uñas, al igual que las demás partes de tu cuerpo, también necesitan ciertos cuidados para estar lindas y saludables. No basta con hacerte la manicura cada 15 días y echarte una crema hidratante para manos. Si quieres evitar que se quiebren y se vean apagadas, Smaltefy, artista de uñas de Vogue Cosméticos Perú, te dice qué hacer:



1. Consume gelatina. Te ayuda a estimular el crecimiento y fortalecimiento de tus uñas, ya que contiene colágeno. En esta época de frío, puedes beberla como refresco tibio.





2. Usa guantes para los quehaceres del hogar. Sobre todo cuando tengas que manipular productos de limpieza, pues contienen algunos químicos agresivos que pueden dañarlas.



3. Olvídate de la acetona. Este producto debilita la queratina de las uñas y las reseca. Opta por un quitaesmalte.



4. Evita

cortar las cutículas. Si lo haces, las expones a bacterias e infecciones. Lo ideal es empujarlas suavemente con un palito de naranjo.



5. No abuses de los esmaltes. Deja que descansen un par de días antes de la siguiente manicura, así se evita la coloración amarilla.



6. Usa una base fortalecedora. Además de nutrirlas, las protege de los pigmentos fuertes que tienen algunos esmaltes.



7. Producto casero. Sumérgelas en aceite de oliva 10 minutos y luego enjuaga. Hazlo dos veces a la semana.



SABÍAS QUE...



Tus uñas no son herramientas, por eso no las uses para abrir latas u otros objetos. Al hacerlo las debilitas y deterioras.