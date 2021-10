Inicia la primavera y con ella llegan las tendencias de moda y de belleza. Y, para esta temporada 2021 los ojos continúan con el protagónico en tonos cálidos pero también se revelan nuevas tendencias en labios para realzar la belleza natural o darle un toque vibrante. ¡Atrévete a usarlos!

Para no perder ningún detalle, especialistas de Yanbal comparten las tendencias más in que no puedes dejar de probar.

OJOS

Se llevan el protagonismo pues con el uso de la mascarilla la mirada se vuelve fundamental para expresar las emociones.

Para sombras : usa colores cálidos que combinan con cualquier look y tono de piel. Los preferidos de esta temporada son los tonos tierra como cocoa y morados ligeros, como los de la colección limitada Esencia Pura, que dan una sensación de brillo natural y realce de las facciones. Para pestañas: alarga tus pestañas para darle intensidad a la mirada con una buena máscara de pestañas, como con el Uniquecil XL. Si buscas un look natural usa el marrón, en cambio si lo que deseas es una mirada dramática utiliza el tono negro.

Tip! Coloca el rímel desde la raíz hasta la punta con movimientos en zig zag para crear volúmen.

LABIOS

Predominan los tonos vibrantes con energía como los naranja, morados y rojos. Los Hydra-Lips de la colección Esencia Pura traen colores inspirados en la calidez de un beso mientras mantienen tus labios hidratados, pues contienen manteca de Myrica con propiedades antioxidantes.

ROSTRO

Las últimas tendencias reflejan una piel hidratada y humectada que brindan un efecto de naturalidad. Por ello es muy importante mantener una rutina de limpieza según tu edad y tipo de piel. Además, utiliza el Primer Perfeccionador de Yanbal para emparejar y sellar los poros, luego usa la base ultra ligera y verás que la combinación de estos dos productos te sorprenderá.

“Si queremos mantener nuestro maquillaje intacto durante las reuniones de trabajo, almuerzos en restaurantes o salidas al aire libre, un spray fijador es imprescindible. Aplícalo a 20 cm del rostro para protegerlo contra el sudor y la humedad. Con esto tendremos un maquillaje intacto hasta por 6 horas.”, agregó Ana Fernández, Brand Manager de Maquillaje en Yanbal.

DATO

Si no cuentas con algunos de estos productos, ¡no te estreses! Revisa tu neceser y busca los tonos que más se le parecen para que puedas crear una infinidad de looks. También es importante que siempre tengas en cuenta cuáles son los colores que hacen resaltar tu belleza.