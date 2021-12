Estamos a puertas de iniciar un nuevo año y uno de tus propósitos, si aún no lo has incluido en tu lista, puede ser cuidar tu piel para evitar el envejecimiento prematuro, las manchas y algunas enfermedades, como el cáncer, debido a los fuertes rayos UV.

La directora de Grevilladerma y aliada de CeraVe, Guichell Revilla, explica que debemos cuidar la elastina y colágeno de nuestro cutis porque ayudan a prevenir que las células muten y luego se conviertan en cáncer de piel. “Esto va más allá de un tema estético, es salud y nunca es tarde para iniciar con los cuidados y la prevención”, agrega.

Ante esto nos brinda una lista de productos infaltables en el cuidado de tu rostro:

+ LIMPIADOR. No uses jabón de tocador, sino opta por un limpiador en gel o espuma. Este remueve el exceso de grasa y de maquillaje. Además, protege la barrera natural de la piel.

+ SUEROS. Puedes optar por uno con vitamina C porque es antioxidante, unifica el color de la piel y brinda luminosidad a esta. También ayuda a prevenir y tratar el fotoenvejecimiento.

+ FOTOPROTECTOR (O PROTECTOR SOLAR). Debe ser de 50 FPS a más y siempre elige uno que sea dermatológico. Aplícalo cada tres horas, así no salgas de casa.

CUERPO

Para cuidar la piel de tu cuerpo en verano opta por cremas hidratantes en loción porque son más fluidas y no tendrás una sensación pegajosa. Pero si tu piel es madura elige una versión en crema.

Recuerda que nos debemos aplicar protector solar desde los 6 meses de edad y, desde los 21 años, las mujeres necesitan incluir en su rutina una crema antiedad para cuidar la piel.

TAMBIÉN LEE: Belleza: ¿Cómo saber si tienes un cuero cabelludo sensible?

Cuando terminamos de lavarnos el pelo, es normal que nuestro cuero cabelludo esté enrojecido por el agua caliente. Sin embargo, si permanece así durante mucho tiempo, es una señal de alerta. Foto: iStock.

¡No hay nada peor que molestias en el cuero cabelludo! Muchas veces no se detienen con nada y hacen imposible que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias. Si has sentido esta incomodidad en algún momento, puede que tengas un cuero cabelludo sensible.

TE PUEDE INTERESAR: 4 beneficios de la sábila para tener un cabello fantástico

Esta condición es común en muchas personas alrededor del mundo y, una de sus principales causas, es el ácido oléico liberado por la Malassezia globosa, que es el hongo responsable de que aparezca la caspa. Si crees que sufres de esta afección, los expertos de Head&Shoulders te ayudan a identificar las señales que podrían indicar sensibilidad:

♦Comezón constante

Si a lo largo del día sientes picazón en tu cuero cabelludo, este es un indicador de que es sensible y puede estar reaccionando a algún factor externo. Hagas lo que hagas ¡no te rasques! Esto solo lo empeorará.

REVISA ESTO: ¿Cada cuánto tiempo debo renovar mis cosméticos?

♦Irritación y enrojecimiento

Cuando terminamos de lavarnos el pelo, es normal que nuestro cuero cabelludo esté enrojecido por el agua caliente. Sin embargo, si permanece así durante mucho tiempo, es una señal de alerta. Otra forma de identificar la irritación es peinarlo frente a un espejo. Si ves que la piel está roja, sin haberla expuesto al sol, puede estar sensible.

♦Ardor

¿Sientes dolor al peinarte? ¿O, quizás, que al utilizar una secadora, te arde al más ligero contacto del aire caliente? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, puede que sufras de sensibilidad.

♦Caspa

Cuando hay picazón, tu cuerpo envía una señal para mudar las células de la piel más rápidamente. Sin embargo, ¡esto causa la temida caspa! Al rascarnos, entramos en un círculo vicioso de molestias en el cuero cabelludo.

Si identificaste alguna de estas señales, no te preocupes, pues hay una solución. Lo primero que deberás hacer, es dejar de exponer tu cuero cabelludo a aquello que lo irrita, como las herramientas de calor y químicos fuertes como colorantes y parabenos. Luego, utilizar un champú especial para tu tipo de pelo.

MÁS INFORMACIÓN:

Carné de vacunación: no es obligatorio que personas se acrediten las tres dosis contra el COVID-19

Estos son los destinos turísticos seguros ante la Covid-19 en el Perú

Comisión de Ética aprueba investigar de oficio a fujimorista Luis Cordero por agresión y acoso a su expareja