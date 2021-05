La cantante y empresaria, Beyoncé no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez, reveló junto a adidas su segunda colección de ropa: adidas x IVY PARK. Llamado ‘Drip 2′, La colección incluye piezas con tallas inclusivas, prendas, calzado y accesorios unisex.

Además, es parte de la campaña ‘Este es mi territorio’ (This is my park), donde pide a los espectadores, a través de una serie de imágenes y videos, que encuentre su territorio, el lugar, imaginario o real, que los defina y los centre.

La segunda colección de adidas x IVY PARK y la campaña ‘Este es mi territorio’ están inspirados en la belleza interior, la fuerza, la resiliencia y la energía de los artistas que han encontrado sus respectivos territorios, Beyoncé y adidas celebran que se mantienen positivos y siempre encuentran alegría.

La colección incluye varios estilos con tallas inclusivas y prendas de vestir, calzado y accesorios unisex. (adidas)

La artista, visionaria creativa, madre y empresaria buscó hacia adentro para encontrar la capacidad de encontrar mental, física y emocionalmente su territorio pese a los conflictos que enfrenta el mundo. Entre las videollamadas y lo que ella y sus hijos llaman “Fashion Fridays”, Beyoncé encontró risas y alegría en la quietud que vino junto con su nueva forma de vida.

Detalles de la colección: adidas x IVY PARK

La colección hace de las piezas deportivas tradicionales más funcionales sin esfuerzo. Conservando su estilo elegante e inclusivo. Posee una paleta de colores vivos de coral real, amarillo, verde oscuro, tinte verde, negro y amarillo miel.

La colección Drip 2 incluye todo lo que el usuario necesita para apropiarse de esa transición del gimnasio a la vida y utiliza UNITE FIT como el nuevo estándar de tamaño inclusivo y sin género. Para accesorios, una selección de cinturones, calcetines y sombreros, junto con bolsos de cinturón funcionales y cangureras complementan la utilidad y versatilidad de la colección de ropa.

IVY PARK también lanza seis nuevos estilos de calzado que incluyen colores actualizados de las siluetas para IVY PARK Ultra Boost, Nite Jogger y Super Sleek 72. El calzado incorpora innovadores sistemas de cordones y ganchos, permitiendo al usuario sujetar los zapatos a una bolsa de gimnasio.

Beyoncé e IVY PARK

Beyoncé es la única propietaria de IVY PARK y una de las primeras mujeres afroamericanas en ser la única propietaria de una marca, “athleisure”, un tipo de ropa híbrida que puede usarse para actividades deportivas y en otros entornos, como en el lugar de trabajo, la escuela u otras ocasiones casuales o sociales. Junto a adidas comparten el respeto y el compromiso con la creatividad, la resiliencia y la equidad.

La colección entera de adidas x Ivy Park “Este es mi territorio” estará disponible en adidas.com, adidas App y la tienda adidas Originals de Comandante Espinar.

