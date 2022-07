El invierno nos está golpeando duramente con sus bajas temperaturas, esto nos obliga a mantenernos más abrigados. “Es importante buscar la manera de regular la temperatura corporal, ya que los termómetros llegan a marcar hasta 8.7° C en Lima”, señaló Yovanna Félix Maldonado, docente de la carrera de Nutrición del Instituto Carrión.

Aquí te damos algunas opciones para combatir este intenso frío:

1. CALDOS Y SOPAS. Añade a estas preparaciones el ajo, la cebolla y el kion, pues se consideran productos antigripales.

2. MIEL DE ABEJA. Puedes usarla para endulzar tus bebidas calientes o comer solo una cucharadita para calentar tu cuerpo.

3. MENESTRAS. Son alimentos energizantes y muy recomendables para combatir el frío. Además, son clave en una alimentación saludable, consúmelos al menos dos veces a la semana.

4. BEBIDAS CALIENTES. Como infusiones de hierbas naturales (menta, manzanilla y toronjil), emoliente, café pasado, leche baja en grasas, quinua o ponche de habas.

5. CHOCOLATE. Aunque no conviene abusar de él por su contenido en azúcar. De preferencia opta por aquellos con 60% de cacao en adelante.

SABÍAS QUE...

En esta época del año es preferible evitar las bebidas heladas y preparaciones hechas con hielo, pues enfriarán más tu cuerpo y hasta podría causarte dolor de garganta.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Bienestar: Cómo mantener abrigado tus pies en invierno

Para que el flujo sanguíneo se mantenga con normalidad en tus extremidades inferiores mantén las piernas en alto unos minutos, camina de puntillas o mueve los pies en círculos mientras estés sentado.

Con la llegada del invierno los pies necesitan un cuidado especial, ya que en esta temporada suelen ser los primeros en enfriarse. Para Giovanna Amaya, docente de Podología del Instituto Carrión, el frío ocasiona una desaceleración en el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de sufrir de dermatitis (inflamación en las manos y pies que se manifiesta a través del picor y quemazón en la zona afectada). Por ello, la especialista nos da las siguientes recomendaciones:

1. ACTIVA LA CIRCULACIÓN. Para que el flujo sanguíneo se mantenga con normalidad en tus extremidades inferiores mantén las piernas en alto unos minutos, camina de puntillas o mueve los pies en círculos mientras estés sentado.

2. ABRÍGATE CON CALCETINES. Usa medias que cubran hasta los tobillos. No por más grueso que sea el calcetín, mejor abrigado estás; de hecho, puede ser todo lo contrario, ya que, si las medias no son transpirables, el sudor generará aún más frío. Opta por las de material de algodón, no sintéticas.

3. HIDRATA TUS PIES. Utiliza cremas hidratantes para proteger la piel del frío, reparar las grietas y normalizar la estructura de la epidermis. La exfoliación de los pies también hay que tenerla en cuenta, ya que es una zona que genera muchas células muertas.

SABÍAS QUE...

A los adultos mayores con artritis y artrosis, el frío puede incrementarles la sensación de dolor en las extremidades. Por eso, deben estar en ambientes cálidos y abrigar sus pies.

MÁS INFORMACIÓN:

Avalancha de personas agredió a personal de seguridad del Parque de las Leyendas: Entraron a empujones

Jaime Chincha y Aníbal Torres se pelearon EN VIVO: Premier cuestionó que le dijeran ‘que le patina el coco’

Feriados: aprende a calcular con un ejemplo cuánto te deben pagar si trabajaste 28 y 29 de julio