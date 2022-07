Con la llegada del invierno los pies necesitan un cuidado especial, ya que en esta temporada suelen ser los primeros en enfriarse. Para Giovanna Amaya, docente de Podología del Instituto Carrión, el frío ocasiona una desaceleración en el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de sufrir de dermatitis (inflamación en las manos y pies que se manifiesta a través del picor y quemazón en la zona afectada). Por ello, la especialista nos da las siguientes recomendaciones:

1. ACTIVA LA CIRCULACIÓN. Para que el flujo sanguíneo se mantenga con normalidad en tus extremidades inferiores mantén las piernas en alto unos minutos, camina de puntillas o mueve los pies en círculos mientras estés sentado.

2. ABRÍGATE CON CALCETINES. Usa medias que cubran hasta los tobillos. No por más grueso que sea el calcetín, mejor abrigado estás; de hecho, puede ser todo lo contrario, ya que, si las medias no son transpirables, el sudor generará aún más frío. Opta por las de material de algodón, no sintéticas.

3. HIDRATA TUS PIES. Utiliza cremas hidratantes para proteger la piel del frío, reparar las grietas y normalizar la estructura de la epidermis. La exfoliación de los pies también hay que tenerla en cuenta, ya que es una zona que genera muchas células muertas.

SABÍAS QUE...

A los adultos mayores con artritis y artrosis, el frío puede incrementarles la sensación de dolor en las extremidades. Por eso, deben estar en ambientes cálidos y abrigar sus pies.

