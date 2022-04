Toda relación pasa por momentos críticos: la aparición del estrés, el desánimo, la falta de comprensión, los desacuerdos y los malentendidos. No dejen que esta situación debilite el amor que se tienen, al contrario, busquen la manera de superar estas adversidades juntos. Una excelente idea, más ahora que vivimos la Semana Santa, es la meditación en pareja.

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que la meditación ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, refuerza la estabilidad emocional y mantiene el equilibrio físico y mental. “Estos beneficios se repotencian cuando se medita junto al ser amado. Además, hace que la pareja esté en la misma frecuencia, fortalece los pilares de la relación, como el respeto y la confianza, y los motiva a luchar por sus objetivos personales y en conjunto”, indica el especialista.

PASOS A SEGUIR

♦Ambienten el espacio donde meditarán, pueden colocar unas velas aromáticas o inciensos. No se olviden de poner música suave e instrumental (busquen en YouTube o Spotify).

♦Ahora siéntense y mantengan contacto visual por un minuto, esto hace que expresen todo aquello que no se atreven a decir con palabras. Luego cierren los ojos y quédense así unos minutos. Pongan su mente en blanco y relájense.

♦También sumen ejercicios de respiración, inhalen por la nariz unos segundos y luego exhalen por la boca lentamente hasta botar todo el aire.

SABÍAS QUE...

La meditación también hace que enfrentes tus miedos, culpas y procesos traumáticos vividos en diferentes etapas de tu vida.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¿Cómo afecta la desconfianza en la relación de pareja?

No solo afectará la relación con tu amado/a, también puede puede provocarte falta de concentración, tristeza, insomnio, ansiedad y dolor muscular. El diálogo constante es fundamental para evitar este tipo de problemas.

La desconfianza también puede aparecer por una mala experiencia pasada o una crianza sobreprotectora en la infancia. Foto: iStock.

La confianza es uno de los pilares en una relación saludable, pero qué pasa cuando esta se pierde o se va quebrando de a pocos. Para Alexandra Sabal, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, esta situación afecta seriamente a la persona que desconfía, y la desgasta física y emocionalmente.

“Aparte de afectar la interacción con la pareja, también hace que pierda la concentración en el trabajo; tenga insomnio, tristeza, ansiedad, depresión y dolor muscular, y esté hiperatento o hiperatenta a los gestos, miradas o conductas del otro. Es recomendable identificar qué está sucediendo en la relación y ver soluciones”, indica la especialista.

¿POR QUÉ SURGE?

La desconfianza puede aparecer por una mala experiencia pasada, una crianza sobreprotectora en la infancia (si la pareja no nos sobreprotege es porque no nos quiere), un amor idealizado o por las conductas extrañas de tu amado o amada (mucho tiempo en el WhatsApp, no te avisa con quiénes sale, te oculta cosas).

CONSEJOS

♦Utiliza otro pilar de la relación: la comunicación. Explícale lo que sientes y escucha lo que te diga él o ella. No te exaltes ni levantes la voz.

♦Identifica la conducta que te genera desconfianza y díselo a tu pareja, tal vez no sabe que te hace daño.

♦Pueden asistir a terapia de pareja.

SABÍAS QUE...

Si después de buscar soluciones y ponerlas en práctica, no hay cambios en tu relación, evalúa y decide. Tu salud física y mental es importante, ¡no lo olvides!

