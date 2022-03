Si te estás preguntando por qué tienes dificultades para conciliar el sueño, quizá debas estar teniendo cosas en tu cuarto que te imposibilitan el descanso. “La cama es para descansar y para la vida en pareja. Ahí no se trabaja, no se come. Si haces todo en tu cama, cuando quieras dormir no te dará sueño”, señala Frank Villarreal, especialista en sueño de la Clínica Ricardo Palma.

El experto indica que para tener un descanso reparador de ocho horas es necesario retirar todo aquello que pueda perturbarlo, y nos hace una lista de esos objetos:

1. Dispositivos electrónicos. Las tablets, los televisores, las computadoras y los celulares, por la luz azul que irradian nos mantienen despiertos más tiempo.

2. Relojes analógicos. No todos los modelos son negativos. Los que realmente tenemos que sacar del cuarto son los que más suenan, con el sonido típico del tictac. Los digitales en ocasiones pueden iluminar demasiado la habitación.

3. Inciensos. En vez de tenerlos allí echando humo toda la noche, lo más recomendable es rociar lociones especiales a las sábanas y almohadas.

4. Comida. Tampoco es lo ideal tener restos de comida, así como recargar el lugar con cuadros o afiches. Una habitación sencilla y con menos decoración y adornos, siempre será un mejor espacio para dormir.

SABÍAS QUE...

Un sueño deficiente provocará falta de concentración y distracción a corto plazo, y a largo plazo, problemas de hipertensión y cardiovasculares.

MÁS INFORMACIÓN:

Minsa reitera: desde el 1 de abril se exigirá tres dosis para entrar a locales públicos y privados

¿Qué es la afasia, el mal que afecta a Bruce Willis y lo aleja de la actuación?

Pedro Castillo: PJ dicta cinco meses de impedimento de salida para dos sobrinos del mandatario