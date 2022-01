Jorge Luis Chávez Espinoza (52) trabajó como jefe de almacén de químicos en una lavandería, pero cuando nació su único hijo se dio cuenta de que iba a necesitar más ingresos para mantenerlo y satisfacer todas sus necesidades. Por ello, juntó su liquidación y sus ahorros, y decidió abrir su bodega ‘Millenium’, en San Juan de Lurigancho.

“Con mi esposa pusimos en marcha este negocio hace 10 años. Y no fue fácil. El primer día abrí a las 6 de la mañana y cerré a las 11 de la noche. Solo me hice 100 soles, me sentí mal porque pensé que iba a ‘rayar’”, recuerda este empresario.

Don Jorge cuenta que a veces se desanimaba porque no vendía y no entraba dinero a la caja, pero ahí estaba su esposa, Denis Ticse, para levantarle el ánimo y seguir adelante. “Este es un negocio de largo aliento, no crean que de la noche a la mañana se verán ganancias. En mi caso, recién a los dos años se volvió rentable. Para tener éxito hay que ser constantes”, dice orgulloso.

Gracias a su empuje y fuerza, esta pareja de esposos está por abrir una segunda bodega cerca a su casa. Y revela que la Escuela de Negocios Coca-Cola la está ayudando a pintar el local, toldearlo, colocar góndolas y refrigeradoras.

“Hace años formo parte de la escuela y he aprendido mucho. Desde colocar los productos en los estantes hasta atender bien a mis clientes. Mi bodega se destaca por estar siempre limpia y ordenada, porque todo entra por los ojos. Además, tenemos mucho carisma para atender”, recalca.

En este negocio encuentras de todo, desde frutas, verduras, gaseosas, regalitos y hasta táperes y envases ¨porque en la zona hay restaurantes y siempre necesitan estos implementos”, señala Jorge Luis.

DESARROLLA TU CARISMA PARA LOS CLIENTES

+ Cuando ingresen a tu bodega preguntales cómo están, qué tal su día y sobre todo, qué necesitan.

+ Aprende a comunicarte efectivamente. Esto te ayudará en tu negocio y vida personal.

+ Así compren o no en tu negocio, debes agradecer a la persona por su visita.

+ Lanza algunos cumplidos, pero sin exagerar. Recuerda que deben ser sinceros y no aduladores. que no se vea ensayado.

+ Ofrece soluciones a tus clientes y siempre bríndales opciones cuando no tengas un producto en stock.