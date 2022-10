Los casos de acoso escolar se incrementaron en los últimos años y es preocupante que hasta la fecha no existan medidas concretas para hacerle frente a esta problemática. Pero, ¿por qué nuestros niños están tan violentos?. Según la experta, los menores que hacen bullying no son conscientes de las consecuencias de su accionar. Esta persona que maltrata lo puede hacer por varios motivos, e incluso, él mismo puede estar buscando ayuda o pidiendo que lo escuchen, y no mide las consecuencias que pueden ser fatales.

La especialista Francis Vilela, docente de la carrera de psicología de la Universidad Científica del Sur nos explica qué es el bullying, las causas y cómo identificar a un niño que hace bullying.

1. ¿Qué es el bullying?

El bullying es ese maltrato o esa acción que se hace en contra de una persona debilitando su autoestima o buscando hacerla sentir mal. Esa una manera de evidenciar fuerza sobre alguien sin medir las consecuencias. No es una violencia verbal, sino es una violencia psicológica, que es incluso mucho peor.

2. ¿Por qué los niños hacen bullying?

Por muchas causas. Una de ellas es que están acostumbrados a que esto sea normal. También en muchos casos puede ser porque el niño está pidiendo ayuda a gritos, trata de llamar la atención de cualquier manera posible. Existe el factor de vivir en una familia disfuncional donde comúnmente existe agresión, lo cual puede causar que los niños interioricen estos comportamientos como normales, generando bullying hacia otras personas.

3. ¿Cómo identificar a un niño que hace bullying?

Cuando nosotros dentro del ámbito familiar somos conscientes de que estamos dando un mal ejemplo a los niños vamos a notar que es violento. Algunos signos de esto pueden ser levantar la voz, ser agresivo con los padres, también con los hermanos, no respeta límites, turnos o la voluntad de otros. Esos pueden ser indicadores que no está bien y que sus relaciones interpersonales no son las correctas.

El niño que hace bullying no es consciente de las consecuencias de su accionar. Esta persona que maltrata lo puede hacer por varios motivos, e incluso, él mismo puede estar buscando ayuda o pidiendo que lo escuchen, y no mide las consecuencias que pueden ser fatales.

4. ¿Cuáles son las señales de alarma que deben tener los padres para identificar si su hijo es víctima de bullying?

Los padres siempre tienen que estar atentos y conocer a sus hijos. Si de pronto es un niño hablador, conversador, espontáneo y cambia y ahora es un niño tímido, que ya no se comunica o interactúa con otros miembros de la familia, o a lo mejor aparece el terror nocturno y se orina en la noche o empieza a tartamudear. Son conductas que puede hacer notar que ha cambiado, entonces la comunicación es una forma de ayuda para que los padres pregunten qué está pasando. Es necesario que los padres estén atentos a sus hijos y noten la diferencia e identifiquen si existe algo que está propiciando esta conducta, uno de ellos puede ser bullying.

5. ¿Cuál es el impacto de la violencia en el hogar?

El vivir en una familia disfuncional donde hay violencia y agresión los niños puede interiorizar que es normal recibirlo y hacerlo. Una ambiente violencia genera que los niños puedan hacer bullying.

6. ¿Cuáles son las consecuencias si es que estos niños no son tratados?

Pueden presentar varios riesgos como la depresión, baja autoestima o sentirse desvalorizados, lo que puede generar consecuencias fatales. Hay casos de niños que sienten que no tienen salida.

7. ¿Qué hacer con un niño que recibe bullying?

Lo primero que se debe hacer es hacerles saber que sus padres son el mejor soporte para lo que sea que esté pasando. A veces también puede pasar que los niños se sienten culpables y no quieren contar que les sucede, entonces los padres tienen la responsabilidad de promover una correcta comunicación, además de acudir al colegio para identificar qué episodios está presentando el menor.

Si se supone que el bullying está siendo accionado en el ambiente educativo, el colegio debe tener un equipo psicopedagógico conformado por psicólogos o especialistas que aborden y controlen el tema.

A veces los padres cometen el error de creer que ellos mismos pueden solucionar el problema, conversan con el niño y no comunican a nadie más lo que está pasando. Los padres deben tener una comunicación constante con la institución.

Por parte del centro educativo, se debe conversar con los alumnos, conocer los lideres positivos y negativos de un aula.

También hay que entender que los compañeros del aula pueden ser actores pasivos que se den cuenta y, sin embargo, no dicen nada. Por ello, es importante fomentar el sentimiento de compañerismo, de respetar a todos y los docentes tener esa disposición de querer su profesión y no criticar al alumno.

8. ¿Consejos del especialista hacia los padres?

En la mayoría de los hogares los padres trabajan entonces los chicos a veces están solos y no hay calidad de tiempo. Siempre recomiendo que a los hijos hay que darles calidad de tiempo, no importa qué edad tengan, se tiene que conversar a solas con los hijos. La comunicación es la herramienta más fuerte para prevenir este tipo de problemas. El mensaje primordial es que los padres tenemos una gran responsabilidad con los niños del ahora, que no son los mismos que antes.

Te puede interesar:

Adolfo Aguilar se quiebra al hablar del bullying: “He aguantado tanto, sean quienes quieren ser”

¿Cómo prevenir la violencia y bullying en los colegios?

Agresiones, peleas y denuncias de violencia escolar desde que retornó la presencialidad en el Perú | VIDEOS