El Callao es un lugar con mucha tradición e historia; sin embargo, de un tiempo a esta parte es considerado zona roja debido a la alta tasa de delincuencia, consumo de drogas y sicariato que corrompen a grandes y chicos.

Ante esto, Johan Denegri Vargas (25), boxeador que ha representado al Perú en diversas competencias nacionales e internacionales, ha decidido dejar de ser un simple espectador y poner en marcha su proyecto ‘Boxea Callao’, a fin de alejar a los jóvenes de los vicios y darles nuevas oportunidades de vida.

Johan, ¿cómo nace este proyecto?

‘Boxea Callao’ nació durante la pandemia. Lo fundé porque me cansé de ver la ausencia de las autoridades en esta zona y su dejadez por erradicar la delincuencia. Con este proyecto busco que los muchachos se despejen, motiven, compitan y cambien su vida radicalmente.

¿Hace cuánto tiempo boxeas?

Ya son 11 años. He participado en los Juegos Sudamericanos y Bolivarianos. Incluso fui campeón nacional dos veces. Yo también vengo de una familia disfuncional y de bajos recursos y sé que salir adelante es difícil. El boxeo fue un refugio para mí y ahora lo es para mis chicos.

'Boxea Callao' practica en las instalaciones del Monumental Callao. (Foto: Trome)

¿En tu barrio también había delincuencia?

He tenido compañeros y amigos que se dedicaban a robar. Hasta en mi propia familia he visto muchas cosas. Algunos están presos y otros muertos. Yo también he tenido mis errores, pero sigo luchando y motivándome, y ahora lo hago con otros jóvenes.

¿Cuántos jóvenes integran ‘Boxea Callao’?

Hemos tenido de 70 a 80 alumnos, entre hombres y mujeres. Pero ahora somos 15 que entrenamos casi todos los días porque ellos van a competencias. En el Callao hay mucho talento para el boxeo.

'Boxea Callao' es un proyecto que se financia solo y que necesita implementación. (Foto: Trome)

¿Cómo los motivas?

Converso y estoy pendiente de ellos. Soy un amigo y también un guía. Además, me apoya mi amigo Anthony Quispe que es policía y él con su educación los centra, les pone límites. Muchos no van ni al colegio, están parados en una esquina, pero ahora tienen otra mentalidad.

¿Qué buscas con este proyecto deportivo?

Alejar a los jóvenes de todo lo malo. Darles oportunidades con el deporte, cambiar sus vidas y que nuestro Callao sea reconocido no por lo malo, sino por el deporte. Me gustaría que este proyecto se replique en otros distritos y así salvar a la juventud.

¿Dónde entrenan?

Primero lo hacíamos en la calle, pero llegaba serenazgo y nos botaba. Luego, la comisaría del sector nos empadronó y dio unos carnés para que nos dejen entrenar. Después presentamos el proyecto al Monumental Callao y ahora nos han dado un espacio para hacerlo bajo techo.

El proyecto 'Boxea Callao' cuenta con la participación de 15 muchachos que van a competencias. (Foto: Trome)

¿Por ahora qué necesitan?

Nos faltan muchas cosas, pero lo principal incluye sacos, guantes, pesas y barras. Nosotros no tenemos apoyo de nadie, pero confío en que poco a poco lograremos más cosas.

¿Dónde te pueden contactar?

Me pueden encontrar en redes sociales como Denegri Boxing y también como Boxea Callao.

+ DATOS

Denegri ha sido Campeón Nacional de Mayores (2013), Campeón Nacional Juvenil (2014), Campeón Guantes de Oro (2017), Subcampeón Guantes de Oro (2012-2018) y quedó entre los cinco primeros de los Juegos Sudamericanos Juveniles Lima 2013 y los Juegos Bolivarianos 2017.