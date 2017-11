El campeón de levantamiento de pesas más pequeño del Perú

El deportista Diego Quispe Ramos (18) sufre de acondroplasia, una discapacidad que afectó su crecimiento, pero no sus ganas de soñar en grande y salir adelante.

Con 1.32 metros de estatura, este joven es miembro de la Federación Peruana de Persona de Talla Baja es el deportista de levantamiento de pesas más pequeño del país. Ha competido en el Torneo Internacional de Para Powerlifting en Brasil, donde logró ganar la medalla de oro y ahora se prepara para triunfar en los Juegos Parapanamericanos del 2019.

Otro de sus pasiones es el fútbol y el diseño gráfico, que pronto va estudiar.



Eres todo un campeón con esa medalla en tu cuello.

(Risas) Es lo que gané en el Torneo Internacional de Para Powerlifting en Brasil.



¿Qué significa Para Powerlifting?

Es una disciplina de levantamiento de pesas, pero que ha sido adaptada para personas con discapacidad.



¿Cuánto tiempo llevas levantando pesas?

Ocho meses.



campeón de levantamiento de pesas de talla baja campeón de levantamiento de pesas de talla baja Trome

¿Las otras personas que compitieron contigo eran de talla baja?

No, eran de distintas condiciones físicas, algunos eran amputados, otros con parálisis en las piernas.



¿En qué consiste esta competencia?

Se compite en la modalidad press de banca. Es decir, levantamos las pesas acostados boca arriba sobre una banca. El que más peso logra levantar, gana.



¿Cuánto peso levantas?

Ahora 90 kilos. Eso es casi el doble de mi peso, estoy en 54 kilos.



¿Es cierto que eras el único peruano en el torneo?

Sí, todos eran de Brasil y de distintas edades, algunos mucho mayores que yo, pero todos estaban dentro de la categoría de los 54 kilos.



¿Cuál es tu siguiente objetivo?

Ganar en los Juegos Parapanamericanos del 2019.



¿Qué te dijo tu familia cuando ganaste?

Cuando terminó el torneo lo primero que hice fue llamar a mi madre y hermano mayor para contarles que gané, se pusieron muy felices por mí. Lo mismo mis amigos.



¿Qué régimen alimenticio sigues para mejorar en este deporte?

Ahora solo como menestras, muchas lentejas, nada de arroz. Y siempre salgo a correr.



¿Cuánto corres?

Todos los días que vengo a entrenar corro dos vueltas al estadio Nacional. El training es de cuatro horas al día, cuatro veces por semana.



¿Debido a tu condición física (acondroplasia) no hay ningún riesgo al practicar este deporte?

No, para nada. Desde niño he practicado mucho deporte. Es más, soy parte de la selección de fútbol de talla baja y me recomendaron hacer pesas para fortalecer la parte superior de mi cuerpo.



¿Has sufrido algún tipo de discriminación?

Sí, hasta ahora, pero no hago caso. He aprendido a no escuchar las cosas negativas.



¿Cómo te hacen sentir esos comentarios negativos?

No me afecta. Estoy demostrando que las personas como yo (talla baja) también pueden lograr sus sueños y que somos capaces de conseguir lo que sea.



¿Has pensado en seguir una carrera?

Claro que sí, voy a estudiar Diseño Gráfico.



