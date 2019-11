Gracias a su pasión por el baile, su paciencia y a muchas horas de práctica, bailarines de la Escuela Freestyle Dance ganaron el concurso ‘All Dance Perú 2019’ y clasificaron al mundial de danza más importante del mundo, que se realizará del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en Estados Unidos.



Se trata del ‘All Dance International Orlando 2019’, que agrupará a los campeones nacionales de diferentes países americanos y europeos. La academia peruana, que tiene tres sedes (Jesús María, San Borja y San Juan de Lurigancho), arrasó en premios en géneros como hip hop, lirical, jazz, teatro musical y contemporáneo.



Conversamos con Thiago Vernal (14), Mariagracia Mora (13) e Ivanna Vernal (8), quienes son miembros del grupo ganador.



LA MÁS PEQUEÑA

Ivanna, ¿desde los cuántos años bailas?

Empecé a los seis años, quiero ser una bailarina profesional.



¿Las coreografías son difíciles?

No tanto. Si le pones fuerza y dedicación las aprendes rápido.



COMPETITIVA

Mariagracia, ¿qué te motivó a inscribirte en la escuela?

Hace tres años quise empezar una actividad física, pero ningún deporte me atraía. Un amigo me dijo que había una escuela de baile donde aprendería a bailar mejor, entonces no lo pensé tanto y me inscribí. Desde ese momento no paro (risas).



¿Qué sientes cuando estás en el escenario?

Adrenalina y euforia. Soy una persona muy competitiva. Agradezco a mis padres que apoyan mi decisión y me permiten desarrollar mi pasión por la danza.



ORGULLOSO

Thiago, ¿has participado en una obra musical?

Sí, estuve en ‘Billy Elliot, el musical’. Fue lo máximo. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de ese gran elenco.



¿Qué te dejó ‘All Dance Perú 2019’?

Amigos, experiencia, enseñanzas y ganas de seguir mejorando.

