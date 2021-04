Cada año aparecen 70,000 nuevos casos de cáncer en el Perú y alrededor de la mitad de ellos fallece, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). En nuestro país esto se debe por la falta de cultura de prevención, insuficientes servicios médicos especializados y la desinformación.

El Dr. Mauricio León Rivera, director médico del Centro Detector del Cáncer menciona que existen muchos mitos o leyendas urbanas que distorsionan la verdad sobre esta enfermedad, por lo que brinda estas pautas para desterrar falsas creencias.

Mito 1: El cáncer es contagioso

¡Nada más falso! Sin embargo, existen algunos virus que son contagiosos y pueden causar cáncer, como el Papiloma Virus Humano, de transmisión sexual, que es un factor de riesgo en algunos tipos de cáncer como el de cuello uterino, pene o laringe.

Mito 2: Esta enfermedad causa la muerte

Este mal no es sinónimo de muerte, está demostrado que la mayoría de los cánceres cuando son detectados en etapas tempranas tienen muchas probabilidades de curación.

Mito 3: Todos nosotros nacemos con células cancerígenas

El desarrollo de esta enfermedad es por consecuencia de muchos factores, influyendo de manera notable el estilo de vida. Cuanto más saludable es nuestra forma de vida existe menor riesgo de este mal.

Mito 4: El cáncer es hereditario

En general no es hereditario, por lo que a una persona que tenga algún familiar con esta enfermedad no quiere decir que le pase lo mismo. Solo en algunas personas ocurre esto y no representa más del 10% de los casos de cáncer en general.

Mito 5: El microondas, celulares o el consumo de leche provocan cáncer

No existe investigación científica concluyente que haya demostrado que alguna de estas cosas lo provoque.

Mito 6: El cáncer de mama es por culpa del sostén, de un golpe recibido en el seno o del desodorante

Otro de los mitos donde no existe ninguna evidencia científica que demuestre que son causas del cáncer.

Mito 7: La medicina natural o terapias alternativas pueden curarlo

¡Falso! Hay que tener cuidado con las falsas terapias naturales que se anuncian para curar el cáncer como algunos brebajes, el bicarbonato de sodio o el veneno de algunos insectos. La única evidencia científica es el tratamiento indicado por el especialista en oncología.

Mito 8: La biopsia propaga este mal

No hay cáncer que se diagnostique sin una biopsia previa bien realizada y esta es necesaria para planificar cualquier tipo de tratamiento oncológico.

SEPA QUE

- En el marco del Día de la Cancerología Peruana, que se conmemora el 16 de abril, la Fundación “MAUCHIS” realizará la 1era. Jornada Científica “Innovando en cáncer”, hoy 15 de abril, de 4 p.m. a 9 p.m. Para inscribirse ingresar a www.mauchis.org