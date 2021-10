El Observatorio Global de Cáncer para Perú (Globocan) alerta que en el 2020 nuestro país presentó 6860 nuevos casos de cáncer de mama con 1824 muertes al año: un promedio de 5 muertes de mujeres peruanas al día. Es decir que, en el Perú, el cáncer es un problema de salud pública y una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad.

En este contexto, Liga Contra el Cáncer ha iniciado la campaña ‘Captura el cáncer’ que busca incentivar a la población sobre todo a las mujeres, a realizarse un chequeo preventivo en los Centros de Prevención y Detención, a través de una donación mínima. “Eso nos permite continuar con los despistajes gratuitos en zonas vulnerables de Lima”, mencionó Catya López, coordinadora de Proyectos Sociales y Educativo de la Liga Contra el Cáncer

La especialista explicó que ya sea por miedo o desconocimiento de la enfermedad, muchas mujeres han creado mitos alrededor de los chequeos o el cáncer que la desmitificará a través de estos 5 consejos:

Infórmate sobre el cáncer: Es importante mantener una información integral y completa sobre lo que es el cáncer, cómo se presenta y qué efectos puede manifestar. Fortalecer la cultura de prevención en el país ayudará a que la población redoble su cuidado personal y pueda identificar a tiempo indicios oncológicos. Identifica los factores de riesgo: Muchos estudios han demostrado que la combinación de ciertos factores agudiza las probabilidades de contraer cáncer de mama. Entre ellos se resalta la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el inicio del periodo menstrual en una edad temprana (antes de los 12 años) al igual que la entrada a la menopausia en una edad tardía (después de los 50 años). Realiza autochequeos: Un paso esencial en la detección temprana del cáncer de mama es la realización del autoexamen. Cada mujer puede hacerlo de forma regular y periódica. Esto logrará familiarizar a la mujer con la consistencia usual de sus mamas, ayudando a que reconozca cualquier anomalía a tiempo. Descubre la alimentación saludable: Mantener una calidad de vida en donde se considere una alimentación balanceada, la práctica de ejercicios diarios y la reducción del consumo de sustancias como el alcohol y el cigarrillo, ayudará a que se conserve una rutina de bienestar, que facilitará a contribuir con la prevención oncológica. Cumple siempre con los exámenes: Si se tiene más de 40 años, necesariamente el chequeo clínico de mamas debe ir acompañado de un examen de mamografía. Esto nos permite identificar lesiones milimétricas hacia un promedio de 8 años antes de que crezcan. Si bien el cáncer de mama se presenta con mayor intensidad en mujeres mayores por su carga hormonal, no significa que las jóvenes estén libres de contraerlo. Se recomienda que una edad oportuna para empezar a realizarse chequeos anuales es a partir de los 20 años.

Campaña de despistajes

Además, La Liga Contra el Cáncer estará realizando los despistajes (diagnósticos clínicos) en sus Centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles. Atenderán con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Los y las interesados que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o a través de la página web www.capturaelcancer.com.

VIDEO RECOMENDADO

FMI: La pandemia sigue frenando la recuperación económica mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes que la persistencia de la pandemia de covid-19 y la desigual distribución de vacunas siguen frenando la recuperación económica mundial y empeoran las perspectivas para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina. (Fuente: AFP)