Para nadie es un secreto que la pandemia obligó a las personas a reinventarse para sacar a su familia adelante. Este también es el caso del cantante de cumbia Antony Tello Cervantes (32), quien no se ‘chupó’ y empezó a trabajar como enchapador de mayólicas y hasta gasfitero.

Antony, ¿la pandemia te golpeó mucho?

Sí, claro. Al cerrar todos los espectáculos musicales nos quedamos en el aire. Así que yo no ‘me chupé’ y volví a trabajar como gasfitero, enchapador de mayólicas y hasta cantaba en las calles.

¿Ya sabías realizar estos trabajos?

Claro. Yo aprendí esto de pequeño por mi padre. Él me llevaba a sus trabajos y ahí aprendí.

¿Cómo llegas al mundo del canto?

También por mi padre. Él tenía un amigo que estaba en esto y como a mí también me gustaba cantar, le dijo que me escuche.

Y así te dedicaste a la música…

Sí, cantar cumbia es mi pasión. He pertenecido a diferentes orquestas. Estuve en ‘Mi Bella Luz’, incluso grabé una canción con ‘La Verdad del Norte’. He recorrido todo el Perú con mi talento. Ahora estoy en ‘La Primerísima Internacional’.

¿Llegaste a la televisión?

Sí, con la orquesta que estoy ahora fuimos a ‘Yo soy’ como Armonía 10. Yo hacía la voz de Augusto ‘Cuto’ Olaya. Gracias a esa vitrina nos llaman y ahora trabajamos con nuestro propio nombre.

¿Las personas que te contrataban como gasfitero sabían que eres cantante?

No, yo solo llegaba a trabajar, pero como siempre ando cantando me escuchaban y me decían: ‘Joven, usted se debe dedicar al canto. Canta bien’ (risas).

Durante la pandemia sacó adelante a su familia con su trabajo como gasfitero y enchapador de mayólicas. (Foto: Trome)

¿Qué les respondías?

Me reía. Y ya ahí les contaba que yo me dedicaba al canto. Les enseñaba fotos en escenarios repletos, se sorprendían y me preguntaban qué hacía ahí.





¿No te avergonzabas?

Claro que no. Todo trabajo dignifica a la persona. Además, yo no me podía quedar de brazos cruzados por mi hijito.

Ahora que se han reactivado los eventos, ¿sigues realizando estos trabajos?

Los eventos son los fines de semana y durante los otros días tengo tiempo libre, así que yo mismo soy. Voy a todos los distritos para el trabajo que me pidan.

Orquesta 'La Primerísima Internacional'.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Facebook e Instagram como ‘Antony Tello Oficial’. Ahí me pueden escribir para cualquier trabajito y también conciertos.

