Peruano que se respeta. ‘Ya no hieras mis sentimientos y aléjate, por favor, tú no puedes amar a dos; es un delito, es un error. Decide de una vez, a quién vas a querer…’. Cantando su último éxito musical ‘Decide’ nos recibe Azariel Olórtegui Rojas, un joven de 22 años que es conocido en el mundo artístico como ‘El chico brillante’ o ‘El ronquito de la cumbia’. Los fines de semana se dedica a la música y, de lunes a viernes, a la confección de zapatos para una conocida marca de calzado en el parque industrial de Huaycán (Ate).

Azariel, ¿cuándo empezaste a cantar?

Canto desde los 15 años, siempre me gustó y vi la manera de entrar a ese mundo. Empecé de a poquitos y también he conducido programas de cumbia y folclor. Quise empaparme de esta carrera tan bonita, pero también competitiva. Ser conductor me ayuda a conocer las historias de lucha y perseverancia de otros artistas.

¿Ha sido difícil entrar en este mundo artístico?

Sí, pero gracias a mi talento y mi empeño me he ganado un espacio en este mundo. Al inicio fue complicado porque tocas puertas y no te las abren.

¿Has compartido escenario con otros artistas?

Con algunos, como Fresialinda y Lesly Cabello.

¿Has tenido alguna situación incómoda en los escenarios?

No tantas, por suerte hay mucha gente que me admira y me quiere. Hay algunos que te pifian, pero no me molesto, al contrario, siempre muestro una sonrisa y agradezco.

También eres zapatero…

Sí, los fines de semana me dedico a la música y, de lunes a viernes, confecciono zapatos para una conocida marca de calzado en el parque industrial de Huaycán (Ate). Este oficio también me ayuda a solventar mis gastos porque, debido a la pandemia, mi carrera musical estuvo en ‘stand-by’.

Le aconseja a los jóvenes cantantes que sean perseverantes, que crean en sí mismos, en su talento. Fotos: Trome.

¿Y cómo entraste a ese rubro?

Desde niño hago zapatos, pero no es sencillo porque puedes cortarte los dedos o lastimarte, es importante la concentración en este trabajo.

Uno de tus sueños es…

Escribir mis canciones y cantarlas yo mismo, sé que aún tengo mucho camino por recorrer en la música.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren ingresar a la música?

Que sean perseverantes, que crean en sí mismos, en su talento. Así llegarán muy lejos. Y cuando logren subir a los escenarios, que no pierdan la sencillez. Uno debe ser la misma persona con o sin cámara.

¿Cómo pueden seguir tu carrera musical y escuchar tus canciones?

Estoy en Facebook y YouTube como: Azariel Oficial. También pueden buscar mi canción ‘Decide’ en todas las plataformas digitales.

MÁS INFORMACIÓN:

Examen de admisión anulado de UNMSM: “Si un alumno compró la prueba, nunca podrá ingresar”, afirma rectora

Movistar eleva tarifas de Internet: ¿también subirán los precios de la TV por cable en otras operadoras?

Retiro de AFP al 100%: Todo lo que se sabe sobre el proyecto para retirar los fondos del sistema de pensiones