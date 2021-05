Evelin Puma (26) es una cusqueña que llegó en el 2009 a la capital para tener un futuro mejor, sin imaginar que se encontraría con su pasión: el canto. Antes de la pandemia llenaba locales gracias a su melodiosa voz, pero ahora está dedicada a la venta de verduras en el mercado ‘Los Chasquis’, del Puente Camote, en San Martín de Porres. Conoce su historia.

¿Hace cuánto tiempo cantas?

Desde niña me ha gustado cantar. Interpretaba las canciones de Dina Páucar y Sonia Morales. Fue a los 15 años que me subí a un escenario.

¿Cómo fue ese primer paso?

Acompañé a mi hermana a un ensayo y mi mamá me dijo que cantara porque siempre lo hacía en la casa. Al inicio me dio un poco de vergüenza, pero lo hice y todos me aplaudieron.

Y así empezó todo…

Ni creas. Al inicio me entró la duda, pero me aventuré y así empecé como un hobby. Ya cuando tuve 20 años grabé mi primera producción con dos canciones propias y recopilaciones.

¿Qué tipo de temas cantas?

Los de amor. Pero si el público quiere huaylas, Santiago, de desamor o picardía, yo igual los complazco.

Joven nacida en Cuzco canta desde que tiene 15 años. (Foto: Trome)

¿Cuál es tu nombre artístico?

Cuando eran joven me llamaban ‘La cusqueñita juvenil’ y ahora soy Evelin Puma. Mi nombre de pila (nacimiento) es mi nombre artístico para que todos me conozcan.

¿Y tu negocio de venta de verduras?

Eso ha ido a la par. Desde pequeña he trabajado en La Parada, luego ayudaba a mi mamá vendiendo chicharrones, pero como se enfermó decidimos vender verduras juntas.

¿Tus caseras saben que eres cantante?

Algunas sí, otras no. Cuando atiendo soy bien respetuosa e incluso algo tímida.

Ah, pero en el escenario…

Ahí sí se me quita todo lo tímida, me transformo (risas).

Entonces, ¿nadie te ha reconocido?

Hace un tiempo salí en un reality de ‘La reina del zapateo’ y algunas de mis caseras me vieron. Luego me pasaron la voz, pero yo solo me reía.

Puedes encontrarla en redes sociales como 'Evelin Puma'. (Foto: Trome)

EN REDES

Y ahora con la pandemia ya no ofreces shows...

No, pero me he reinventado. Doy conciertos virtuales, grabo saludos de cumpleaños, incluso canto virtualmente en los velorios. No puedo estar sin hacer nada. También vendo productos de catálogo, subo contenido a mi cuenta de YouTube y estoy estudiando Comunicación y Arte Digital.

¿Dónde te pueden contactar?

En Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como ‘Evelin Puma’. Y para contratos se pueden comunicar conmigo al teléfono: 950 731 133.

Evelin confiesa que es tímida fuera de los escenarios. (Foto: Trome)

TE PUEDE INTERESAR:

Amigos de la universidad crean batidos para reforzar el sistema inmunológico

Mamá e hijo vendían carnes al cilindro en su casa y ahora tienen su propio local

Niños de 4to grado: “Ninguno de los candidatos está preparado para gobernarnos”